24 projets importants soutenus par un investissement de 7,4 milliards de yuans sont en phase de lancement dans le technopôle Changzhou National Hi-Tech District

Le maire de Changzhou, Ding Chun, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture, pendant lequel il a déclaré : « Le technopôle Changzhou National Hi-Tech District doit saisir et exploiter les grandes opportunités de développement, redoubler d'efforts pour développer et optimiser les investissements tout en améliorant l'efficacité et il doit s'attacher à apporter des contributions nouvelles et plus importantes à une expansion de qualité de l'économie de la ville. »

Depuis le début de l'année, le technopôle Changzhou National Hi-Tech District a intégré 47 nouveaux projets qui représentent un investissement total de 40,57 milliards de yuans (environ 5,9 milliards de dollars). Des contrats ont été signés qui portent sur les installations de production et de R & D de STA Pharmaceutical, le projet de véhicules électriques (EV) et de composants de base de BYD et le projet d'AAC Optics. L'Académie chinoise des sciences et l'administration provinciale du Jiangsu ont signé le contrat portant sur le déploiement de la plate-forme nationale de services novateurs pour l'application complète de l'information spatiale. Huit projets essentiels à l'échelle provinciale, 59 projets fondamentaux à l'échelle municipale (dont 10 nouveaux projets) et 182 projets très importants à l'échelle du district ont progressé régulièrement, dans le respect des délais impartis.

À propos du technopôle Changzhou National Hi-Tech District (CND)

Le technopôle Changzhou National Hi-Tech District (CND) est situé au cœur du delta du fleuve Yang-Tsé-Kiang. Le CND compte plus de 1 600 entreprises à capitaux étrangers. Récemment, le CND accélère le rythme de développement et redouble d'efforts pour construire une base industrielle, en consolidant activement les deux piliers de l'industrie, qui sont la fabrication d'équipements (machines de précision) et les nouveaux matériaux. Ces secteurs émergents comprennent la nouvelle génération de la technologie de l'information, le biomédical, les véhicules fonctionnant avec les nouvelles énergies, le photovoltaïque et l'aviation. ORCHEM choisit désormais de s'installer dans la zone de développement économique de Changzhou Binjing qui est une partie importante du CND.

Changzhou National Hi-Tech District

Chris CAO

+86-15951200078

chriscao@cznd.org.cn

Liens connexes : www.cznd.gov.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/896406/Changzhou_National_Hi_Tech_District_Cermemony.jpg

Related Links

http://www.czxx.org.cn



SOURCE Changzhou National Hi-Tech District