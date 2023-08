31e Jeux universitaires mondiaux de la FISU -- Faire du monde un endroit meilleur grâce au dynamisme de la jeunesse

CHENGDU, Chine, 7 août 2023 /PRNewswire/ -- Au milieu de l'été, les 31e Jeux universitaires mondiaux de la FISU ont débuté. Environ 6 500 jeunes athlètes de 113 pays et régions se sont rassemblés à Chengdu. Ils présentent au monde entier l'éclat et les qualités des étudiants contemporains, selon le comité exécutif des 31e Jeux universitaires mondiaux de la FISU.

Au début de la nuit, le marché culturel du village de l'Universiade de Chengdu prend des couleurs grâce à des activités telles que le pitch pot, le cuju, le tissage... Les athlètes universitaires du monde entier se rencontrent avec grand intérêt, échangent des badges et partagent leur bonheur.

« La balle est si légère. C'est très amusant. » Isa, athlète libyen de 25 ans, a découvert le cuju et a rapidement maîtrisé la technique. Le judoka de 60 kg a lancé avec légèreté la balle de bambou dans le filet et a chaleureusement salué les athlètes italiens et chinois venus essayer le cuju avec lui. Des jeunes de pays étrangers qui ne se connaissaient pas se sont rapidement rencontrés et se sont beaucoup amusés.

Depuis le début de l'Universiade à Chengdu, le village regorge d'athlètes universitaires de couleurs, de nationalités et de langues différentes. Pendant l'Universiade, ils se sont rencontrés et ont fait connaissance. À Chengdu, les rêves deviennent réalité. Chengdu deviendra un rassemblement de la jeunesse mondiale autour du sport et des rêves.

Leonz Eder, président en exercice de la FISU, a remercié la Chine pour son concept simple, sûr et merveilleux d'accueil des jeux, pour avoir respecté avec sérieux ses engagements solennels et pour avoir assuré le bon déroulement de l'Universiade à Chengdu. « Après une longue épidémie où nous ne pouvions nous rencontrer qu'en ligne, nous sommes de retour au village de l'Universiade pour vivre ensemble pendant une dizaine de jours. Nous avons été ravis de voir les délégations de 113 pays et territoires se réunir et profiter de l'occasion après les jeux pour nouer des contacts les uns avec les autres. » Aux yeux de M. Eder, c'est ce qui fait le charme de l'Universiade.

Grâce aux efforts conjoints de la Chine, de la Fédération internationale du sport universitaire et des délégations de divers pays et régions, l'Universiade de Chengdu est devenue un événement sportif international avec des caractéristiques chinoises, l'esprit du temps et le style de la jeunesse. À l'Universiade, les symboles culturels chinois tels que le passereau et le panda ont vivement attiré les jeunes athlètes du monde entier.

Le porteur de flambeau italien Su Yunzhe a allumé le flambeau du passereau lors de la cérémonie d'ouverture de l'Universiade. Il a déclaré avec fierté que cet oiseau illustre le caractère spirituel du peuple chinois, à savoir l'harmonie, la tolérance et la recherche de la lumière depuis les temps anciens, et qu'il est un symbole de force, d'espoir et de chance. « Je pense que la signification du porteur de flambeau n'est pas seulement de passer la flamme, mais aussi de transmettre une spiritualité, une solidarité, une amitié et des échanges culturels. »

Au cours des Jeux, des échanges culturels en dehors du terrain ont lieu tous les jours. Dans le parc artistique de Tianfu, la « Biennale 2023 de Chengdu » expose 476 œuvres de 235 artistes originaires de 22 pays et régions, attirant un grand nombre de Chinois et d'étrangers.

« L'égalité et l'inclusion sont les garants d'un monde coloré. Ensemble, nous bâtirons un avenir meilleur. » La joueuse népalaise Nyachon Kushal a déclaré que bien qu'elle ait perdu son match de tennis de table, elle a pu rencontrer le panda géant tant aimé dans le monde entier à Chengdu. De nombreux athlètes étrangers ont également eu le plaisir de voir des pandas à Chengdu, ville natale des pandas géants.

Les civilisations sont enrichies par les échanges et les cultures sont enrichies par l'apprentissage mutuel. Des étudiants de différentes couleurs, nationalités et langues se rencontrent à Chengdu pour considérer l'harmonie et la diversité sous l'angle de l'égalité, de l'inclusion et de la fraternité, pour apprécier et apprendre des différentes cultures, et pour promouvoir la paix et le développement dans le monde avec le dynamisme de leur jeunesse.

SOURCE Executive Committee of the 31st FISU World University Games