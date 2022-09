3B Private Label Portal, pionnier allemand de la numérisation du secteur des marques de distributeur, propose une nouvelle option aux fabricants

ANDERNACH, Allemagne, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- 3B Private Label Portal (3B PLP), une startup technologique allemande du secteur des marques de distributeur (MDD), a récemment fait part de changements dans son modèle commercial. La société, qui se veut « l'intermédiaire de premier plan pour les marques de distributeur », se différencie par deux aspects majeurs : des prospects triés sur le volet et hautement qualifiés, et des campagnes de marketing en ligne axées sur les moteurs de recherche.

3B Private Label Portal is a global leader in private label matchmaking

Les spécialistes de l'intégration de 3B PLP facilitent grandement la qualification des prospects. En recueillant des informations sur les certificats détenus par un fabricant, sa capacité, les régions où il opère et d'autres données, l'équipe d'intégration de 3B PLP aide à établir les bases d'un rapprochement efficace. Marc Buchholz, fondateur et PDG de la société, a déclaré : « Chez nous, il n'y a pas de spamming de masse : si nous recevons une demande de la part d'un client, nous recueillons les données qui sont utiles au fabricant. »

Les fabricants pourront également constater que les prospects existants sont présentés sur les réseaux sociaux de la société. Ces articles comportent souvent un lien vers le marché du site web de 3B PLP, qui héberge les prospects actuellement actifs et à pourvoir. Pour l'instant, d'autres moyens de valorisation des prospects sont encore à l'étude et devraient être mis en place dans un avenir proche.

En ce qui concerne l'aspect marketing du modèle d'entreprise, 3B PLP dispose d'un réseau international qui lui permet d'obtenir un meilleur suivi dans les moteurs de recherche. Les responsables marketing ont précisé que 3B PLP pouvait atteindre « jusqu'à 70 % de la part de clics dans certaines catégories de produits. » La part de clics, c'est-à-dire la part estimée de clics réalisables reçus, présente un réel avantage pour les fabricants qui souhaitent obtenir de futurs prospects.

En 2019, ThomasNet a mené une enquête qui a révélé que 80 % ou plus des acheteurs B2B utilisaient des moteurs de recherche pour trouver de nouveaux fournisseurs. Malgré cela, sur les 325 fabricants interrogés lors du salon international World of Private Label de la PLMA cette année, seuls 29 % ont admis utiliser le marketing numérique (qui comprend le marketing des moteurs de recherche, ou « SEM »), en plus de l'hébergement de leur page web.

Dans un communiqué plus récent, le cabinet d'études Gartner a prédit que d'ici 2025, « 80 % des interactions commerciales interentreprises entre fournisseurs et acheteurs se produiront sur des canaux numériques. » Par ailleurs, « 33 % de tous les acheteurs souhaitent une expérience de vente sans vendeur », chiffre qui, selon Gartner, « atteint 44 % chez les milléniaux. » De plus, selon la Harvard Business Review , environ 73 % des acheteurs B2B participant aux décisions finales sont des milléniaux.

Pour cette raison, 3B PLP prévoit que l'aspect marketing numérique de son modèle d'entreprise procurera aux fabricants un avantage concurrentiel. Les clients qui ont fait appel aux services de SEM de 3B PLP dès le départ se seront familiarisés avec leurs prospects en ligne avant la concurrence. Le responsable marketing de 3B a ajouté : « En prévision des futures tendances, nous voulons aider nos clients à participer à des campagnes qui les positionneront dans les résultats de recherche des clients. »

En guise de conclusion, M. Buchholz a déclaré : « La recherche de partenaires potentiels sera numérisée, avec beaucoup moins d'interaction humaine que par le passé », et pour ceux qui ont une forte présence en ligne, « l'avantage concurrentiel ira aux fabricants qui peuvent trouver des prospects en un minimum de temps. »

