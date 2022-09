Het Duitse Private Label Industry Digitalization Pioneers, 3B Private Label Portal, kondigt nieuwe optie aan voor fabrikanten

ANDERNACH, Duitsland, 1 september 2022 /PRNewswire/ -- 3B Private Label Portal (3B PLP), een Duitse tech-startup in de particuliere sector, kondigde onlangs aan dat het bedrijfsmodel is gewijzigd. Het bedrijf, dat als doel heeft 'de mondiale matchmaker for private labels' te zijn, onderscheidt zich op twee belangrijke manieren: in hoge mate gefilterde, gekwalificeerde verkoopleads en online marketingcampagnes met een focus op zoekmachinemarketing.

3B Private Label Portal is a global leader in private label matchmaking

In aanmerking komende leads worden in hoge mate ondersteund door de onboarding-specialisten van 3B PLP. Door informatie te verzamelen over de certificaten van een fabrikant, de capaciteit, de bedrijfsgebieden, en andere specificaties, helpt het 3B PLP-team een basis te leggen voor een efficiënte koppeling. "Bij ons wordt je niet doodgegooid met spam", aldus de oprichter en CEO van Marc Buchholz, "als we een verzoek van de klant krijgen, verzamelen we de gegevens die belangrijk zijn voor de fabrikant".

De fabrikanten kunnen er ook achter komen dat de bestaande leads naar de sociale media van het bedrijf worden gepromoot. Deze berichten bevatten vaak een link naar de marktplaats van de 3B PLP-website, die de leads bevat die momenteel actief zijn en moeten worden ingevuld. Op dit moment worden er nog meer manieren om leads te promoten besproken, die in de nabije toekomst zullen worden uitgerold.

De 3B PLP, die aan de marketingkant van het bedrijfsmodel is uitgebreid, beschikt over een wereldwijd netwerk waarmee ze meer traceren in zoekmachines. Toen ze met hun marketingleiding spreken, hebben ze verduidelijkt dat 3B PLP "tot 70% van het klikaandeel binnen bepaalde productcategorieën kan bereiken". Klikaandeel, het geschatte aandeel van potentieel ontvangen klikken, is vooral voordelig voor fabrikanten bij het realiseren van toekomstige leads.

In 2019 heeft ThomasNet een onderzoek uitgevoerd, waarbij 80% of meer B2B-kopers zoekmachines hebben gebruikt om nieuwe leveranciers te vinden. Desondanks gaf slechts 29% van de 325 fabrikanten die dit jaar op PLMA's World of Private Label internationale beurs werden geïnterviewd aan dat ze ook digitale marketing (inclusief zoekmachinemarketing of "SEM") gebruikten, naast het hosten van hun webpagina's.

In een meer recente verklaring van Gartner voorspelt het onderzoeksbedrijf dat tegen 2025, "80% van B2B-verkoopinteracties tussen leveranciers en kopers zullen plaatsvinden via digitale kanalen". Bovendien wil "33% van alle kopers een verkoopervaring zonder verkopers", voegde Gartner eraan toe, "wat oploopt tot 44% voor millennials". En volgens de Harvard Business Review bestaat ongeveer 73% van de B2B-kopers die aan de eindbeslissingen deelnemen uit millennials.

Daarom verwacht 3B PLP dat het digitale marketingaspect van het bedrijfsmodel de fabrikanten een concurrentievoordeel oplevert. Klanten die al vroeg op de SEM-diensten van 3B PLP gebruik hebben gemaakt, hebben voor de concurrentie bekendheid met hun online kansen opgebouwd. "In afwachting van toekomstige trends," legt de marketingautoriteit van 3B uit, "willen we onze klanten helpen mee te doen aan campagnes die hen in de zoekresultaten van klanten terecht laten komen."

Tenslotte zei Buchholz er het volgende over: "het uitbesteden aan potentiële partners zal worden gedigitaliseerd, met een veel minder menselijke interactie dan in het verleden", en dat voor degenen met een sterke online aanwezigheid "het concurrentievoordeel naar de fabrikanten gaat die de leads het snelst kunnen voldoen".

Contactpersoon: Marc Buchholz, [email protected], +49 2632 8100301

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NmnJFBmaXHc

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1880907/3B_PLP_Logo.jpg

SOURCE 3B Private Label Portal