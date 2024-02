4 FAÇONS DONT THE BEEM, CRÉÉ PAR LA START UP MUDO LABS SUR KICKSTARTER, VA RÉVOLUTIONNER LA FAÇON DONT VOUS MAÎTRISEZ VOTRE HUMEUR

Cet appareil de poche vous permet d'améliorer une humeur donnée grâce à l'acupression et l'aromachologie

SINGAPOUR, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Voici la réalité : les niveaux de stress en milieu de travail ont atteint un niveau record. Selon le rapport Global Workplace 2021, 43 % des personnes interrogées dans plus de 100 pays affirment avoir subi du stress.

Ces chiffres sont inquiétants et bien que les méthodes utilisées pour gérer nos humeurs soient infinies (exercice, méditation, yoga), peu d'entre elles nous permettent de laisser libre cours à nos émotions lorsque nous sommes en déplacement.

The Beem employs two ancient principles in one sleek device: acupressure and aromachology

C'est là qu'intervient The Beem, un appareil innovant créé par la start-up singapourienne Mudo Labs qui vous permet de maîtriser votre humeur grâce à une combinaison d'acupression, d'aromachologie et de contrôle de la respiration. Considérez-le comme votre maestro de l'humeur de poche, alliant des connaissances anciennes en matière de bien-être à des technologies sérieusement cool - le tout soutenu par la science.

Il est parfait pour tous ceux qui souhaitent vivre leur vie avec un peu plus de zénitude, grâce à six cartouches interchangeables qui aident à promouvoir une humeur donnée. L'appareil a été lancé à Singapour en septembre 2023 et a été acclamé par la critique. Il vient d'être lancé à l'échelle mondiale via Kickstarter. Voici comment il peut vous aider à maîtriser votre humeur.

TOUT EST DANS LA RESPIRATION

Ce petit appareil astucieux vous encourage à faire une pause et (littéralement) à respirer. The Beem agit en le pressant contre votre arc de Cupidon et en inspirant profondément ses huiles essentielles qui améliorent l'humeur et qui sont enfermées dans des cartouches interchangeables. Il associe ainsi les avantages de l'aromachologie - la science des senteurs - à la pratique traditionnelle de l'acupression pour vous inciter à prendre un moment et à équilibrer vos émotions.

FONDÉ SUR LA SCIENCE

Le Beem est le fruit d'une recherche et d'une collaboration scientifiques approfondies. Il a été développé pendant 10 ans en consultation avec une équipe de scientifiques, de psychologues et de designers industriels, et les prototypes ont été testés par des groupes de discussion. Le résultat est un appareil fondé sur la science, avec des mélanges de senteurs soigneusement formulés à partir de plantes naturelles.

IL EST MINCE ET PORTABLE

Que vous soyez au bureau ou en déplacement, The Beem est le compagnon idéal pour une réinitialisation mentale rapide. Sa taille discrète lui permet d'occuper une place subtile mais efficace dans votre routine quotidienne. Cette portabilité signifie que la relaxation et la régulation de l'humeur ne doivent pas être confinées à la maison; elles peuvent être intégrées de manière transparente dans la vie quotidienne, offrant un soutien au moment et là où cela est nécessaire.

CHANGEZ DE CARTOUCHE

The Beem de Mudo Labs est très astucieux. Il vous permet de changer six cartouches de parfum en fonction de votre humeur. Chacune d'entre elles contient des huiles essentielles entièrement naturelles issues de sources responsables et extraites de plantes telles que le moringa et la damiana, afin que vous soyez le maître de votre humeur.

Visitez la campagne Mudo Labs sur Kickstarter ici.

Accédez au dossier de presse complet et aux visuels ici.

