VIER MANIEREN WAAROP DE BEEM VAN STARTUP MUDO LABS OP KICKSTARTER EEN REVOLUTIE TEWEEG ZAL BRENGEN IN DE WIJZE WAAROP U GREEP KUNT KRIJGEN OP UW STEMMING

Met dit apparaat in zakformaat kunt u een bepaalde stemming bevorderen door middel van acupressuur en aromachologie

SINGAPORE, 27 februari 2024 /PRNewswire/ -- Hier is een reality check: stressniveaus op de werkvloer hebben een recordhoogte bereikt. Volgens het rapport Global Workplace 2021 geeft 43 procent van de deelnemers aan het onderzoek uit meer dan 100 landen aan stress te hebben ervaren.

Deze cijfers zijn zorgwekkend, en hoewel er talloze methoden zijn om greep te krijgen op onze stemming (zoals lichaamsbeweging, meditatie, yoga), bieden maar weinig methoden ons de mogelijkheid om onze emoties de ruimte te geven terwijl we onderweg zijn.

The Beem employs two ancient principles in one sleek device: acupressure and aromachology

Dit is waar de Beem om de hoek komt kijken. De Beem is een innovatief apparaatje van de Singaporese startup Mudo Labs waarmee u greep kunt krijgen op uw stemming door middel van een combinatie van acupressuur, aromachologie en adembeheersing. Zie het als een stemmingsdirigent in zakformaat, waarin eeuwenoude kennis over welzijn is gekoppeld aan buitengewoon interessante technologie, en dat alles wetenschappelijk onderbouwd.

Het is een perfect hulpmiddel voor iedereen die met wat meer 'zen' door het leven wil gaan, dankzij zes verwisselbare cartridges die een bepaalde stemming bevorderen. Het apparaatje is in september 2023 gelanceerd in Singapore en ontving lovende kritieken. En nu komt het via Kickstarter wereldwijd beschikbaar. Het apparaatje kan u als volgt helpen greep te krijgen op uw stemming.

EEN GEZONDE ADEMHALING IS ESSENTIEEL

Het handige apparaatje moedigt u aan om even een stapje terug te doen om (letterlijk) op adem te komen. De Beem werkt door hem tegen de welving in de bovenlip te duwen en diep in te ademen om de stemmingsverbeterende aromatische oliën die zich in de verwisselbare patronen bevinden in te ademen. Hierbij worden de voordelen van aromachologie - de wetenschap van geuren - gekoppeld aan de traditionele wellnessmethode acupressuur om u even een moment te laten nemen om uw emoties in balans te brengen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD

De Beem is het product van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeld over een periode van 10 jaar in samenwerking met een team van wetenschappers, psychologen en industriële ontwerpers. Prototypen werden getest door focusgroepen. Het resultaat is een wetenschappelijk onderbouwd apparaatje met zorgvuldig samengestelde aromatische melanges, samengesteld uit natuurlijke plantaardige ingrediënten.

SLANK EN EENVOUDIG MEE TE NEMEN

Op kantoor of onderweg, de Beem is de perfecte metgezel voor een snelle mentale reset. Dankzij het discrete formaat is het een subtiele maar effectieve metgezel in uw dagelijkse routine. Dankzij het compacte formaat hoeven ontspanning en stemmingsregulatie niet beperkt te blijven tot thuis. Het gebruik van de Beem kan naadloos worden geïntegreerd in uw dagelijkse activiteiten om u te ondersteunen waar en wanneer dat nodig is.

SWITCH IT UP

De Beem van Mudo Labs is een uitgekiend apparaatje met zes verwisselbare aromatische patronen waaruit u kunt kiezen, afhankelijk van uw stemming. Elk patroon zit boordevol verantwoord geproduceerde, volledig natuurlijke aromatische oliën, gewonnen uit planten als moringa en damiana. Zodoende bent u altijd baas over uw eigen stemming.

Bekijk de Kickstarter-campagne van Mudo Labs hier.

De perskit met beeldmateriaal vindt u hier.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2340207/The_Beem_colorways_a_selection_interchangeable_mood_cartridges.jpg