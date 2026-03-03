À l'occasion d'Embedded World 2026, RuggON présente des solutions robustes, fiables et résilientes pour les applications critiques

Permettre des opérations continues et une prise de décision intelligente dans les domaines de la logistique, de l'inspection et des applications maritimes

NUREMBERG, Allemagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- RuggON, filiale d'Ubiqconn Technology et fournisseur de premier plan de solutions informatiques mobiles robustes, annonce sa présence à Embedded World 2026, qui se déroulera du 10 au 12 mars 2026 au Messezentrum Nuremberg, en Allemagne. Les visiteurs sont invités à découvrir les solutions robustes et critiques de RuggON au stand 370 du hall 3.

RuggON Showcases Ruggedized, Reliable, and Resilient Mission-Critical Solutions at Embedded World 2026

Au cours de ce salon professionnel, RuggON va présenter des solutions robustes, fiables et résilientes capables de prendre en charge les opérations critiques dans les principales applications industrielles, en offrant des performances constantes et une connectivité fiable dans trois zones d'application dédiées.

Logistique et opérations de flotte

RuggON va présenter des tablettes robustes et des ordinateurs montés sur véhicule pour les flottes logistiques opérant dans des environnements éloignés et à forte mobilité. En associant du matériel robuste, la connectivité par satellite et l'IA de pointe, ces solutions permettent un flux de données fiable, une surveillance de la sécurité en temps réel et des opérations de flotte résilientes.

Applications d'inspection et de sécurité

RuggON va présenter des appareils mobiles robustes et des systèmes de contrôle au sol pour les opérations de précision des drones et la surveillance à distance. Ces plateformes assurent un contrôle fiable et une communication résiliente pour les missions menées dans des endroits dangereux ou difficiles d'accès.

Opérations portuaires et maritimes

Pour les environnements portuaires et maritimes, les plateformes durcies de RuggON peuvent résister au sel, aux vibrations et aux conditions météorologiques extrêmes et procurent une interaction homme-machine fiable et des opérations de terminal ininterrompues 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

« Alors que les industries dépendent de plus en plus de systèmes toujours connectés, la définition de "mission critique" continue d'évoluer », a déclaré Paul Hsieh, PDG d'Ubiqconn Technology et de RuggON.

« Notre mission consiste à construire des plates-formes robustes qui constituent l'épine dorsale des opérations industrielles, permettant la sécurité, l'efficacité et la continuité opérationnelle dans les environnements les plus exigeants au monde. »

Les visiteurs sont invités à s'inscrire à l'avance et à planifier une réunion sur place avec l'équipe de RuggON pendant Embedded World 2026 pour discuter des applications critiques.

Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.ruggon.com/en/event/info/embedded-world-2026

À propos de RuggON

RuggON Corp., filiale d'Ubiqconn Technology, est un fabricant de premier plan de solutions informatiques mobiles robustes. En combinant la technologie avancée d'Ubiqconn pour stimuler l'innovation et l'expansion sur le marché industriel mobile (IIoT), RuggON s'appuie sur des décennies d'expérience pour améliorer la productivité mobile dans des environnements difficiles. Une équipe d'ingénieurs engagés fournit des appareils d'une valeur et d'une qualité exceptionnelles, qui améliorent l'expérience utilisateur. L'entreprise s'efforce de comprendre les diverses exigences des industries afin de proposer des solutions sur mesure et efficaces. RuggON vise à atteindre les normes les plus élevées en matière de satisfaction de la clientèle et peut se prévaloir d'offrir des possibilités infinies pour répondre aux besoins de demain. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.ruggon.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2919938/RuggON_Showcases_Ruggedized_Reliable_Resilient_Mission_Critical_Solutions_Embedded_World_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510705/RuggON_Logo.jpg