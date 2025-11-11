RuggON lance le VULCAN 10A, un ordinateur embarqué robuste, amélioré par l'IA, conçu pour une mobilité industrielle permanente

Conçu sur mesure avec le processeur Qualcomm ® C6490 et Android 14, il offre une performance permanente dans les environnements difficiles

TAIPEI, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- RuggON, leader mondial des solutions informatiques robustes, a dévoilé le VULCAN 10A, un ordinateur embarqué sous Android, avec écran de 10,4 pouces, de qualité professionnelle, conçu pour offrir des performances ininterrompues dans les applications industrielles exigeantes. Doté du processeur Qualcomm® QCS™ 6490 et fonctionnant sous Android 14 avec certification Google Mobile Services (GMS), le VULCAN 10A tire parti de l'intelligence propulsée par l'IA et du traitement en périphérie avec une connectivité sans fil extrêmement fiable, fournissant à la logistique des entrepôts, aux opérations portuaires et aux flottes de gestion des déchets des informations en temps réel, une sécurité opérationnelle et une productivité ininterrompue.

Conçu pour les environnements les plus difficiles, le VULCAN 10A répond aux normes certifiées IP66, MIL-STD-810H et IEC-60721-3-5 5M3. Il est doté d'un revêtement anticorrosion robuste qui résiste aux vibrations, aux chocs, à la poussière, à l'huile et à l'exposition au brouillard salin. Son écran tactile de 1 200 nits, lisible en plein soleil, avec réglage automatique de la luminosité, compatible avec les gants et la pluie, et doté en option d'un dégivreur d'écran, garantit une visibilité claire et un contrôle réactif par tous les temps et dans toutes les conditions de travail, y compris dans la chaîne du froid et la logistique frigorifique.

Équipé du Wifi 6, de Bluetooth 5.2 et, en option, de 4G/5G WWAN et GNSS, le VULCAN 10A permet une communication de données transparente, précise et sécurisée pour le suivi et l'analyse de flottes en temps réel. La prise en charge des eSIM permet une flexibilité mondiale au niveau des réseaux, tandis que la résilience de l'alimentation est assurée par une entrée d'alimentation acceptant entre 9 et 60 VCC, une détection intelligente de l'allumage, un délai de mise sous tension configurable et une batterie de secours intégrée, garantissant un fonctionnement continu pendant les fluctuations de tension ou les redémarrages du système.

Pour les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de solutions de flotte, le VULCAN 10A offre de multiples interfaces d'E/S industrielles, notamment CANBus, Gigabit Ethernet, plusieurs ports série et USB Type-C avec DP Alt Mode, ce qui permet une intégration flexible avec les diagnostics, les capteurs et les systèmes de contrôle des véhicules.

« Le VULCAN 10A incarne l'engagement de RuggON en faveur d'une fiabilité à toute épreuve et d'une performance intelligente », a déclaré Sean Lee, vice-président de RuggON Business. »Il est conçu pour les professionnels qui exigent une efficacité permanente, une connectivité transparente et une continuité dans les environnements les plus difficiles. »

À propos de RuggON

RuggON Corp., filiale d'Ubiqconn Technology, est un fabricant de premier plan de solutions informatiques mobiles robustes. En combinant la technologie avancée d'Ubiqconn pour stimuler l'innovation et l'expansion sur le marché industriel mobile (IIoT), RuggON s'appuie sur des décennies d'expérience pour améliorer la productivité mobile dans des environnements difficiles. L'entreprise s'efforce de comprendre les diverses exigences des industries afin de proposer des solutions sur mesure et efficaces. RuggON vise à atteindre les normes les plus élevées en matière de satisfaction de la clientèle et peut se prévaloir d'offrir des possibilités infinies pour répondre aux besoins de demain. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.ruggon.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

