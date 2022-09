À Shenzhen, Qianhai ouvre ses services juridiques à un public plus large en brisant les barrières institutionnelles

SHENZHEN, Chine, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- En septembre dernier, le gouvernement chinois a dévoilé le Plan d'approfondissement complet de la réforme et d'ouverture de la zone de coopération moderne entre l'industrie des services de Qianhai à Shenzhen et Hong Kong (« Plan Qianhai »). Selon le Plan, la superficie totale de la zone de coopération de Qianhai devrait passer de 14,92 kilomètres carrés à 120,56 kilomètres carrés afin d'y construire un pôle d'ouverture de niveau supérieur, notamment sur le plan juridique.

Trois des 21 avocats de Hong Kong et de Macao ayant récemment obtenu leur licence d'avocat à Shenzhen sont arrivés à Qianhai. Cela constitue une véritable innovation institutionnelle de la part des services juridiques chinois, et marque un nouvel effort de Qianhai pour éliminer les obstacles dans ce domaine.

Wu Jiansheng, chef de la publicité de la Fédération des services juridiques de la Belt and Road de Qianhai, a déclaré : « Un service juridique connecté est essentiel pour intégrer Hong Kong au processus de développement de la région de la Grande Baie (GBA). De nombreux avocats de Hong Kong sont autorisés à pratiquer le droit dans le monde entier, et ils constitueront un atout important de la GBA pour promouvoir l'initiative Belt and Road. »

Pour offrir aux avocats de Hong Kong un accès plus facile au continent, la Fédération a organisé de multiples échanges entre les organes gouvernementaux de Hong Kong et de Qianhai pour un service continu et un appui stratégique, allant des services de première nécessité à l'assistance procédurale. « La Fédération a mis en place une zone de coopération approfondie Shenzhen-Hong Kong pour les services juridiques et des centres internationaux de coopération des services juridiques et de médiation commerciale, » a déclaré Wu Jiansheng. Certains avocats de Hong Kong ont déclaré que ces plateformes offraient des possibilités d'évolution professionnelle à Qianhai et dans toute la GBA.

William Ng, un avocat originaire de Hong Kong qui vient d'obtenir son autorisation à pratiquer le droit dans la GBA, a déclaré avoir choisi une carrière à Qianhai en raison de la proximité avec Hong Kong, « mais surtout parce que Qianhai a connu une période de solide développement au cours des dernières années. »

« Les services juridiques de Qianhai sont devenus 'ultra-populaires', a déclaré dans une interview Wei Lin, managing partner chez PC Woo & Zhonglun WD LLP, un cabinet d'avocats basé à Qianhai. De plus en plus de particuliers et d'institutions qui fournissent des services juridiques, y compris à Hong Kong, sont attirés par Qianhai. Et j'ai constaté que de nombreux autres cabinets d'avocats ont vu le jour depuis que nous avons lancé notre entreprise au Qianhai Kerry Center en 2021 », a-t-il ajouté.

Mis en service en janvier dernier, le centre international de services juridiques de Qianhai Shenzhen-Hong Kong compte désormais 122 institutions juridiques, parmi lesquelles le Centre de protection de la propriété intellectuelle de Chine (Shenzhen). Sur 15 cabinets d'avocats gérés conjointement par des avocats du Guangdong, de Hong Kong et de Macao, sept sont établis à Qianhai. En mai dernier, l'autorité de la zone de coopération industrielle de services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong a publié les mesures provisoires visant à offrir des services juridiques haut de gamme au centre international de services juridiques en vue d'attirer les institutions juridiques et les avocats talentueux de Hong Kong et Macao.

« Au cours des dernières années, on a observé une augmentation des services liés à l'étranger et un afflux d'avocats polyglottes avec une expérience juridique. Dans l'ensemble, nous sommes optimistes quant à l'émergence de Qianhai en tant que pôle de services juridiques d'envergure internationale, » a déclaré Wei Lin.

SOURCE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone