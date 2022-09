Qianhai, de Shenzhen, promove abertura de serviços jurídicos para um mundo mais amplo ao romper barreiras institucionais

SHENZHEN, China, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em setembro do ano passado, o governo chinês lançou o Plano para o Aprofundamento Abrangente da Reforma e Abertura da Zona de Cooperação do Setor de Serviços Moderno de Qianhai Shenzhen-Hong Kong ("Plano Qianhai"). A área total da zona de cooperação de Qianhai, de acordo com o Plano, deve se expandir de 14,92 quilômetros quadrados para 120,56 quilômetros quadrados para construir um centro para níveis mais altos de abertura, inclusive no plano jurídico.

Três dos 21 advogados de Hong Kong e Macau que obtiveram recentemente uma licença para advogar em Shenzhen chegaram a Qianhai. Trata-se de uma inovação institucional nos serviços jurídicos da China e o novo esforço de Qianhai para remover barreiras nesta área.

Wu Jiansheng, diretor de publicidade da Federação de Serviços Jurídicos do Cinturão e Rota de Qianhai, disse: "Um serviço jurídico interligado é fundamental para a integração de Hong Kong ao desenvolvimento da área da Grande Baía (GBA). Muitos advogados de Hong Kong são licenciados para exercer a advocacia em todo o mundo e serão uma força importante na GBA para promover a Iniciativa do Cinturão e Rota."

Para permitir que os advogados de Hong Kong tenham acesso mais fácil à China Continental, a Federação organizou vários diálogos entre os órgãos governamentais de Hong Kong e Qianhai para um serviço contínuo e apoio político, desde as necessidades de vida até a assistência processual. "A Federação estabeleceu uma zona de cooperação profunda Shenzhen-Hong Kong para serviços jurídicos e centros internacionais para cooperação em serviços jurídicos e mediação comercial", disse Wu. Alguns advogados de Hong Kong disseram que essas plataformas oferecem oportunidades de desenvolvimento profissional em Qianhai e até mesmo na GBA.

William Ng, advogado nascido e criado em Hong Kong e recentemente licenciado para exercer a advocacia na GBA, disse que optou por uma carreira profissional em Qianhai devido a sua proximidade com Hong Kong, "mas acima de tudo, Qianhai tem desfrutado de um sólido desenvolvimento nos últimos anos."

Durante uma entrevista, Wei Lin, sócio-gerente da PC Woo & Zhonglun WD LLP, um escritório de advocacia com sede em Qianhai, disse: "Os serviços jurídicos de Qianhai agora se tornaram 'ultra-populares'. Um número cada vez maior de indivíduos e instituições que prestam serviços jurídicos, inclusive de Hong Kong, estão sendo atraídos para Qianhai. E descobri que muitos outros escritórios de advocacia surgiram desde que lançamos nossos negócios no Qianhai Kerry Center em 2021", complementou Wei.

Colocado em operação em janeiro deste ano, o Distrito Internacional de Serviços Jurídicos Qianhai Shenzhen-Hong Kong agora abriga 122 instituições jurídicas, incluindo o Centro de Proteção à Propriedade Intelectual da China (Shenzhen). Entre 15 escritórios de advocacia administrados em conjunto por advogados de Guangdong, Hong Kong e Macau, sete estão estabelecidos em Qianhai. Em maio deste ano, a autoridade da Zona de Cooperação da Indústria de Serviços Modernos Qianhai Shenzhen-Hong Kong divulgou medidas provisórias para agregar serviços jurídicos de alta qualidade para o Distrito de Serviços Jurídicos Internacionais, para atrair instituições jurídicas e advogados talentosos de Hong Kong e Macau.

"Nos últimos anos, houve um aumento nos serviços internacionais e um ingresso de advogados multilíngues com experiência em assuntos jurídicos. De maneira geral, estamos otimistas com o surgimento de Qianhai como um centro de serviços jurídicos de classe mundial", disse Lin.

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

