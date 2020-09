AB Tasty renforce son offre d'intégrations avec les meilleures plateformes de Product Analytics : Amplitude, Heap et Mixpanel

La société élargit son offre d'intégrations avec des solutions de Product Analytics pour permettre à ses clients de délivrer des expériences client exceptionnelles, guidées par les données.

NEW YORK, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- AB Tasty annonce une nouvelle série de partenariats technologiques avec les solutions leader de Product Analytics afin de renforcer les capacités de sa plateforme d'optimisation de l'expérience client. Les clients peuvent à présent connecter leur plateforme AB Tasty à plus de 25 partenaires technologiques et ainsi, débloquer des fonctionnalités que les plateformes ne pouvaient pas fournir à elles-seules.

Le partenariat avec des entreprises telles qu'Amplitude, Heap et Mixpanel sont les derniers exemples des efforts investis par AB Tasty en faveur de son écosystème de partenaires et de l'attention croissante accordée aux solutions d'analytics dans leur globalité. « Nous continuons de constater que nos clients ont un réel besoin d'intégration avec les meilleures technologies : Product Analytics, Digital Experience Analytics, CDPs, tout ceci permettant de mieux comprendre le parcours client en détail » affirme Matt Filios, Vice-Président Global Channels chez AB Tasty.

En connectant AB Tasty à une plateforme de product analytics, les équipes marketing comme les équipes produit peuvent mieux comprendre l'impact des tests et des campagnes de personnalisation sur l'ensemble du parcours client. « Pour nous, la possibilité d'utiliser AB Tasty associé à Amplitude est une pièce essentielle du puzzle pour comprendre l'impact d'une nouvelle fonctionnalité produit sur l'ensemble de l'expérience client » indique Laura Karhu, UX designer chez Tori.fi.

« Heap permet aux équipes produit de prendre des décisions basées sur des données en éliminant les barrières techniques à l'exploitation des données clients. Nous sommes ravis de collaborer avec AB Tasty pour apporter une intégration offrant des opportunités illimitées d'optimisation et d'expérimentation et qui permet à nos clients de créer de précieuses expériences personnalisées pour leurs utilisateurs. » note Connie Yuan, Product Manager chez Heap.

En comblant le fossé entre produit et marketing, ces intégrations obligent les équipes à se concentrer d'abord sur le client et ensuite, à identifier comment construire l'expérience client. À un moment où les clients sont de plus en plus nombreux à accéder aux produits via une grande variété de canaux, un alignement entre les équipes produit et marketing est plus important que jamais afin de mettre en place des expériences fiables, optimisées en continu. « Nous sommes fiers d'aider les équipes à créer de meilleurs produits et ravis qu'AB Tasty ait investi dans une intégration avec Mixpanel pour nous soutenir dans cette mission » explique Justin Lau, VP Partnerships chez Mixpanel. « Nos clients communs, qui s'appuient sur des tests pour améliorer l'expérience de leurs utilisateurs, peuvent désormais exploiter cette intégration pour mieux comprendre le véritable impact de leurs décisions en matière d'utilisation et de rétention d'un produit ».

Aujourd'hui, les responsables produit souffrent du manque de données et ont des demandes de nouvelles fonctionnalités reposant sur le feedback de petits d'échantillons. En combinant des solutions de Product Analytics et de l'optimisation de l'expérience client, les utilisateurs produit et marketing peuvent exploiter les données de test pour mieux comprendre comment les nouvelles caractéristiques et fonctionnalités peuvent jouer sur l'expérience client. En associant le Product Analytics et la plateforme AB Tasty, les équipes peuvent à présent créer de meilleurs produits, des expériences client toujours plus exceptionnelles, générer davantage de revenus et renforcer la fidélisation client.

À propos d'AB Tasty

AB Tasty est un leader mondial des solutions de feature management, d'expérimentation et de personnalisation, aidant les entreprises à lancer de meilleurs produits plus rapidement et à générer plus de conversions, d'engagement et de revenus sur tous leurs devices. Nous fournissons aux équipes marketing, produit et technique une plate-forme complète d'optimisation de l'expérience client, leur permettant de transformer les visiteurs du site web, mobile ou des applications en clients, abonnés ou prospects, tout en offrant des expériences client exceptionnelles, alignées sur les KPIs de l'entreprise. AB Tasty compte plus de 900 clients dans le monde, dont Ashley Furniture, Kiehl's, Sephora, USA Today, YSL Beauty. Pour en savoir plus : www.abtasty.com

Contact

Robin Nichols

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1006683/AB_Tasty_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.abtasty.com



SOURCE AB Tasty