ABB investit dans la plateforme numérique de Gridcog pour développer des projets énergétiques de nouvelle génération

ABB investit dans Gridcog, qui propose une plateforme numérique permettant la modélisation de nouvelle génération de microréseaux complexes, de ressources énergétiques distribuées et de solutions de services énergétiques destinées aux services d'utilité publique, aux producteurs d'électricité indépendants ainsi qu'aux clients commerciaux et industriels

Grâce à une conception, une comparaison et une validation plus rapides des projets énergétiques complexes, ce partenariat aide les clients à adopter des solutions économes en énergie tout en bénéficiant d'une visibilité claire tant sur les performances financières que sur l'empreinte carbone

Le logiciel de Gridcog, associé aux services de conseil et d'ingénierie d'ABB, accélérera la transition vers des solutions énergétiques intégrées et axées sur les services pour les clients commerciaux et industriels

ZURICH, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ABB a pris une participation minoritaire stratégique dans la jeune pousse Gridcog, basée au Royaume-Uni, afin d'accélérer le développement de capacités de modélisation avancées soutenant le déploiement de la production et du stockage d'énergies renouvelables, des microréseaux industriels, des ressources énergétiques distribuées, des stratégies d'approvisionnement en énergies alternatives et des solutions de services énergétiques.

Gridcog enables energy professionals to seamlessly design and manage multi-asset energy projects across multiple energy markets. Easily analyse and evaluate the outcomes of utility-scale energy projects with Gridcog's detailed, transparent, and downloadable results and reports.

Grâce à ce partenariat, les clients d'ABB pourront concevoir, comparer et valider des projets énergétiques complexes tout en bénéficiant, dès les premières étapes, d'une transparence totale tant sur les coûts que sur l'empreinte carbone. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Dans un contexte où l'électrification s'accélère et où les énergies renouvelables dépassent désormais un tiers de la production mondiale d'électricité, les systèmes énergétiques gagnent en complexité pour accroître la demande en ressources énergétiques souples et décentralisées qui nécessitent des analyses techniques, financières et environnementales plus approfondies.

La plateforme logicielle de Gridcog permet la modélisation, la conception et la simulation rapides de scénarios afin de faciliter l'élaboration d'analyses de rentabilité plus cohérentes et plus transparentes pour les projets liés aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, quels que soient la zone géographique, le marché de l'énergie ou le type d'installation concerné. Cette plateforme, qui quantifie à la fois les performances financières et l'impact en matière d'émissions de carbone, aide les clients commerciaux et industriels à élaborer des feuilles de route crédibles et fondées sur des données pour atteindre la neutralité carbone.

Stuart Thompson, président de la division « Services d'électrification » d'ABB, déclare : « En associant les capacités de modélisation de Gridcog à nos compétences en conseil énergétique et ingénierie des microréseaux, nous permettons à nos clients de passer plus rapidement du concept à la mise en œuvre, à mesure qu'ils adoptent des technologies et des modèles économiques innovants pour atteindre leurs objectifs de gestion énergétique. Ensemble, ABB et Gridcog s'attacheront à aider leurs clients à s'orienter dans un paysage énergétique de plus en plus complexe et en constante évolution, à réduire leurs émissions et à tirer davantage parti des ressources énergétiques distribuées, tout en soutenant la croissance d'ABB dans les domaines du numérique, du conseil en énergie et des modèles économiques axés sur les services. »

Dernier ajout en date à l'écosystème innovant en pleine expansion d'ABB, la collaboration avec Gridcog consolide la capacité d'ABB à associer logiciels, matériel et services pour proposer des offres à la demande plus intégrées. Elle cible les clients commerciaux et industriels à la recherche de solutions technologiques alternatives qui présentent à la fois des avantages économiques et en matière de développement durable.

Fabian Le Gay Brereton, directeur général de Gridcog, commente : « L'investissement d'ABB montre clairement à quel point la modélisation avancée est devenue essentielle pour gérer la nature dynamique de l'écosystème énergétique. Chez Gridcog, notre objectif est d'apporter à nos clients la clarté dont ils ont besoin pour prendre en toute confiance des décisions concernant des systèmes énergétiques complexes. En collaboration avec ABB, nous permettons aux entreprises de passer plus rapidement de l'idée à la mise en œuvre, en leur donnant une vision précise tant de la rentabilité financière que de l'empreinte carbone. »

L'entreprise ABB mène ce tour de financement, auquel s'associent AXPO, DNV et Verbund Ventures. Les actionnaires principaux, Albion et Clean Energy Finance Corporation, restent par ailleurs présents.

Cet investissement, réalisé par l'intermédiaire d'ABB Electrification Ventures, la branche de capital-risque du secteur d'activité « Électrification » d'ABB, constitue un ajout majeur aux investissements en capital-risque d'ABB. Il témoigne de la détermination de l'entreprise à bâtir un écosystème de partenaires innovants pour mettre au point des solutions qui favorisent la productivité, l'efficacité et le développement durable. En tenant compte de ce nouveau partenariat, ABB Electrification Ventures a investi depuis 2021 plus de 110 millions de dollars dans 16 jeunes pousses. ABB Electrification Ventures fait partie d'ABB Ventures, le cadre d'investissement en capital-risque du groupe. Depuis sa création en 2010, l'unité de capital-risque d'ABB, ABB Ventures, a investi environ 500 millions de dollars dans des jeunes pousses dont les activités s'inscrivent dans son portefeuille de solutions d'électrification, d'automatisation et de gestion du mouvement.

Leader technologique mondial dans les domaines de l'électrification et de l'automatisation, ABB contribue à un avenir plus durable et plus économe en ressources. ABB mobilise ses compétences en ingénierie et transformation numérique pour aider les industries à fonctionner à haute performance tout en devenant plus efficaces, productives et durables en vue d'un meilleur rendement. Chez ABB, nous appelons cela « Engineered to Outrun » (« l'ingénierie du dépassement »). L'entreprise existe depuis plus de 140 ans et compte environ 110 000 collaborateurs à travers le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

À propos de Gridcog

Gridcog est la plateforme de référence pour la modélisation de la flexibilité énergétique. Elle propose aux professionnels du secteur de l'énergie qui conçoivent, financent et exploitent les projets moteurs de la transition énergétique une plateforme complète et transparente pour modéliser la production, le stockage, la flexibilité de la charge, les contraintes du réseau, les tarifs de réseau et la participation au marché tout au long du cycle de vie du projet. Fondée à l'origine en Australie et disposant désormais de bureaux à Londres, Berlin, Madrid, Perth et Melbourne, Gridcog accompagne les promoteurs de projets, les investisseurs, les services d'utilité publique, les grands groupes énergétiques et les consultants du monde entier. www.gridcog.com

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