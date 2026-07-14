ABB inwestuje w platformę cyfrową Gridcog, aby skalować projekty energetyczne nowej generacji

ABB inwestuje w Gridcog, dostawcę platformy cyfrowej do modelowania nowej generacji złożonych mikrosieci, rozproszonych zasobów energetycznych (DER) oraz rozwiązań w modelu subskrypcyjnym („energia jako usługa") dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, niezależnych producentów energii oraz klientów z sektora komercyjno-przemysłowego.

W wyniku tej współpracy klienci zyskują wsparcie we wdrażaniu energooszczędnych rozwiązań, dzięki czemu mogą szybciej projektować, porównywać i walidować złożone projekty energetyczne z zachowaniem przejrzystości zarówno wyników finansowych, jak i wpływu na emisje dwutlenku węgla.

Oprogramowanie Gridcog w połączeniu z usługami doradczymi i inżynieryjnymi ABB przyspieszy przejście na zintegrowane, usługowe rozwiązania energetyczne dla klientów komercyjnych i przemysłowych.

ZURYCH, 14 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- ABB objęła mniejszościowy pakiet udziałów w brytyjskim startupie Gridcog, aby przyspieszyć rozwój zaawansowanych możliwości modelowania wspierających wdrażanie rozwiązań w zakresie wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, mikrosieci przemysłowych, rozproszonych zasobów energetycznych (DER), alternatywnych strategii zakupu energii oraz rozwiązań w modelu subskrypcyjnym.

Gridcog enables energy professionals to seamlessly design and manage multi-asset energy projects across multiple energy markets. Easily analyse and evaluate the outcomes of utility-scale energy projects with Gridcog's detailed, transparent, and downloadable results and reports.

W wyniku tej współpracy klienci ABB zyskują wsparcie w projektowaniu, porównywaniu i walidowaniu złożonych projektów energetycznych z zachowaniem przejrzystości zarówno kosztów, jak i wpływu na emisje dwutlenku węgla już od najwcześniejszych etapów. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

Wskutek przyspieszającej elektryfikacji oraz rosnącego udziału źródeł odnawialnych, które odpowiadają już za jedną trzecią globalnej produkcji energii elektrycznej, systemy energetyczne stają się coraz bardziej złożone, przez co rośnie popyt na elastyczne, zdecentralizowane zasoby energetyczne wymagające pogłębionej analizy technicznej, finansowej i środowiskowej.

Platforma oprogramowania Gridcog umożliwia szybkie modelowanie, projektowanie i symulację scenariuszy, wspierając tworzenie bardziej spójnych i przejrzystych uzasadnień biznesowych dla projektów związanych z energią odnawialną i transformacją energetyczną w różnych regionach, na różnych rynkach energii oraz dla różnego rodzaju zasobów. Pomaga ona kwantyfikować zarówno wyniki finansowe, jak i wpływ na emisje dwutlenku węgla, wspierając klientów komercyjnych i przemysłowych w budowaniu wiarygodnych, opartych na danych strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej netto.

Komentarz Stuarta Thompsona, prezesa działu Electrification Service w ABB: „Łącząc możliwości modelowania Gridcog z naszym doradztwem energetycznym i wiedzą inżynieryjną w zakresie mikrosieci, możemy wspierać klientów w szybszym wdrażaniu koncepcji przy użyciu innowacyjnych technologii i modeli biznesowych wspomagających realizację ich celów w zakresie zarządzania energią. ABB i Gridcog będą wspólnie koncentrować się na pomocy klientom w poruszaniu się po coraz bardziej złożonych i stale zmieniających się realiach energetycznych, jak również redukcji emisji oraz uwalnianiu potencjału rozproszonych zasobów energetycznych, jednocześnie wspierając rozwój ABB w obszarze cyfrowych modeli biznesowych, doradztwa energetycznego i modeli opartych na usługach".

Współpraca z Gridcog to najnowszy element rosnącego ekosystemu innowacji ABB, który wzmacnia możliwości ABB w zakresie tworzenia zintegrowanej oferty oprogramowania, sprzętu i usług w formule usługowej. Oferta ta jest skierowana do klientów z sektora komercyjnego i przemysłowego, którzy poszukują alternatywnych rozwiązań technologicznych przynoszących korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe.

Komentarz Fabiana Le Gay Breretona, dyrektora generalnego Gridcog: „Inwestycja ABB pokazuje dobitnie, jak kluczowe stało się zaawansowane modelowanie w zarządzaniu dynamicznym charakterem ekosystemu energetycznego. W Gridcog koncentrujemy się na zapewnianiu klientom przejrzystości potrzebnej do podejmowania określonych decyzji dotyczących złożonych systemów energetycznych. Razem z ABB możemy wspierać przedsiębiorstwa w szybszym wdrażaniu koncepcji dzięki dostępowi zarówno do przejrzystych danych finansowych, jak i w zakresie wpływu na emisje dwutlenku węgla".

ABB przewodzi bieżącej rundzie finansowania, do której dołączyły AXPO, DNV i Verbund Ventures. Jednocześnie Albion oraz Clean Energy Finance Corporation zachowują pozycję kluczowych akcjonariuszy.

Inwestycja dokonana za pośrednictwem ABB Electrification Ventures, ramienia venture capital obszaru biznesowego Electrification ABB, stanowi ważne uzupełnienie inwestycji venture capital ABB, świadcząc o zaangażowaniu spółki w budowanie ekosystemu innowacyjnych partnerów tworzących rozwiązania wspierające produktywność, efektywność i zrównoważony rozwój. Po nawiązaniu kolejnej współpracy ABB Electrification Ventures ma na swoim koncie - licząc od 2021 r. - już ponad 110 mln USD inwestycji w 16 startupów. Podmiot ten działa w ogólnogrupowych ramach inwestycji venture capital, czyli ABB Ventures. Od momentu powstania w 2010 r. należący do ABB podmiot venture capital - ABB Ventures - zainwestował ok. 500 mln USD w startupy wpisujące się w profil portfela spółki w obszarach elektryfikacji, automatyki oraz techniki napędowej i sterowania ruchem.

ABB jest globalnym liderem technologii w dziedzinie elektryfikacji i automatyki, który działa na rzecz bardziej zrównoważonej i zasobooszczędnej przyszłości. Łącząc wiedzę inżynieryjną z kompetencjami w obszarze cyfryzacji, ABB pomaga branżom działać z wysoką wydajnością przy osiąganiu wyższych poziomów efektywności, produktywności i zrównoważenia, a tym samym zyskiwać przewagi konkurencyjne. Filozofia ta znajduje odzwierciedlenie w haśle „Engineered to Outrun" - „Technika dająca przewagę". Firma działa już od ponad 140 lat, obecnie zatrudniając ok. 110 tys. pracowników na całym świecie. Akcje ABB notowane są na giełdach SIX Swiss Exchange (ABBN) oraz Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Gridcog

Gridcog to zaufana platforma do modelowania elastyczności energetycznej. Zapewnia specjalistom w dziedzinie energetyki, którzy rozwijają, finansują i obsługują projekty napędzające transformację energetyczną, kompleksową i przejrzystą platformę do modelowania wytwarzania, magazynowania, elastycznego obciążenia, ograniczeń sieciowych, taryf sieciowych oraz uczestnictwa w rynku w całym cyklu życia projektu. Gridcog powstała w Australii, a obecnie posiada biura w Londynie, Berlinie, Madrycie, Perth i Melbourne, wspierając deweloperów projektów, inwestorów, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, duże przedsiębiorstwa energetyczne oraz konsultantów na całym świecie. www.gridcog.com

Źródło: ABB

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