ACE Money Transfer et HABIBMETRO s'associent pour promouvoir les canaux légaux de transfert de fonds

MANCHESTER, Angleterre, 17 janvier 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, l'une des principales sociétés mondiales de transfert de fonds, et HABIBMETRO, l'une des principales banques pakistanaises, ont uni leurs forces pour promouvoir l'utilisation de canaux légaux afin de stimuler les transferts de fonds vers le Pakistan.

ACE Money Transfer and HABIBMETRO Sign a Partnership Agreement to Promote the Use of Legal Remittance Channels.

Les canaux informels tels que les hawala/hundi (transactions hors cote) font perdre au Pakistan des fonds étrangers substantiels chaque année, car de plus en plus de Pakistanais de l'étranger envoient de l'argent dans leur pays par des méthodes non réglementées. ACE Money Transfer et HABIBMETRO ont décidé de soutenir les initiatives clés du gouvernement pakistanais visant à réduire le marché noir, y compris, mais sans s'y limiter, la récente répression à l'échelle nationale contre les voies illégales de transfert d'argent et l'amélioration des résultats de l'Initiative pour les transferts de fonds au Pakistan (PRI).

La campagne, intitulée « Rakhain Aapko Befikar », propose aux Pakistanais de l'étranger des transferts d'argent gratuits* vers le Pakistan depuis le Royaume-Uni, l'Europe, le Canada et l'Australie, qui sont pratiques, instantanés et sécurisés. De plus, jusqu'au 15 février, ils ont la possibilité de gagner l'une des trois voitures Toyota Grande flambant neuves en envoyant de l'argent ou en transférant des fonds pour le retrait d'espèces et les comptes HABIBMETRO via ACE Money Transfer vers l'une des plus de 500 agences HABIBMETRO à travers le Pakistan (des conditions s'appliquent).

*Les transactions supérieures à 100 USD sont gratuites.

« Nous sommes ravis de nous associer à HABIBMETRO pour lancer cette campagne passionnante », a déclaré Aftab Ashraf, président du groupe de sociétés ACE. « Les Pakistanais de l'étranger jouent un rôle essentiel dans l'économie pakistanaise et nous voulons les encourager à utiliser les canaux légaux pour envoyer de l'argent dans leur pays. Non seulement cette campagne les récompensera, mais elle contribuera également à accroître les réserves de change du Pakistan et à soutenir la croissance économique ».

M. Khurram Shahzad Khan, président-directeur général d'HABIBMETRO, a ajouté : « HABIBMETRO s'engage à fournir à ses clients des moyens pratiques et sûrs d'envoyer et de recevoir de l'argent. Nous pensons que notre partenariat avec ACE Money Transfer permettra aux Pakistanais de l'étranger d'envoyer plus facilement de l'argent dans leur pays par des canaux légaux, et nous sommes convaincus que la campagne sera un succès ».

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, basé à Manchester, au Royaume-Uni, est un prestataire de services de transfert de fonds expérimenté qui, depuis 20 ans, fournit un service de transfert de fonds sans faille aux expatriés pakistanais. Avec un réseau étendu de plus de 375 000 sites répartis dans plus de 100 pays à travers le monde, ACE Money Transfer a dépassé le milliard de livres sterling de transferts de fonds en 2023.

À propos d'HABIBMETRO

HABIBMETRO est une filiale de Habib Bank AG Zurich, qui opère dans 11 pays sur quatre continents. En tant qu'institution bancaire de confiance au Pakistan, HABIBMETRO sert des millions de clients grâce à un réseau national de plus de 500 agences dans plus de 200 villes.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://acemoneytransfer.com/Pakistan/Send-Money-to-Pakistan