ACE Money Transfer en HABIBMETRO werken samen om het gebruik van legale overboekingskanalen te bevorderen

MANCHESTER, Engeland, 17 januari 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, wereldwijd een toonaangevend bedrijf voor geldtransfers, en HABIBMETRO, een van de grootste banken van Pakistan, hebben hun krachten gebundeld om het gebruik van legale kanalen te bevorderen om de instroom van geldtransfers naar Pakistan te stimuleren.

Door het gebruik van informele kanalen zoals hawala/hundi (straatmarkt) verliest Pakistan elk jaar aanzienlijke hoeveelheden geld uit het buitenland omdat steeds meer Pakistanen via ongereguleerde methoden geld naar huis sturen. ACE Money Transfer en HABIBMETRO ondersteunen de belangrijkste initiatieven van de Pakistaanse overheid om de zwarte markt te beteugelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het landelijke optreden onlangs tegen illegale routes voor geldtransfers en voor betere resultaten van het Pakistan Remittance Initiative (PRI).

De campagne, getiteld "Rakhain Aapko Befikar", biedt Pakistanen vanuit het Verenigd Koninkrijk, Europa, Canada en Australië gratis* geldtransfers naar Pakistan die gemakkelijk en veilig zijn en onmiddellijk worden uitgevoerd. Bovendien hebben ze tot 15 februari ook een geweldige kans om een van de drie gloednieuwe Toyota Grande-auto's te winnen door geld te sturen óf geld over te maken voor contante opname en HABIBMETRO-rekeningen via ACE Money Transfer naar een van de meer dan 500 HABIBMETRO-vestigingen in heel Pakistan (Algemene voorwaarden zijn van toepassing).

*Voor transacties van meer dan USD 100 worden geen kosten in rekening gebracht.

"We zijn verheugd om samen te werken met HABIBMETRO om deze stimulerende campagne te lanceren", aldus Aftab Ashraf, de voorzitter van ACE Group of Companies. "Pakistanen in het buitenland spelen een belangrijke rol in de Pakistaanse economie waardoor we hen willen stimuleren geld via legale kanalen naar het thuisfront te sturen. Deze campagne zal hen daar niet alleen voor belonen, maar zal ook helpen om de Pakistaanse deviezenreserves aan te sterken en de economische groei te ondersteunen."

Khurram Shahzad Khan - President & CEO van HABIBMETRO, voegde hieraan toe: "HABIBMETRO streeft ernaar klanten gemakkelijke en veilige manieren te bieden om geld te versturen en te ontvangen. We geloven dat onze samenwerking met ACE Money Transfer het voor Pakistanen in het buitenland gemakkelijker zal maken om geld via legale kanalen naar het thuisfront te sturen, en we zijn ervan overtuigd dat de campagne een succes zal worden."

Over ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, gevestigd in Manchester, Verenigd Koninkrijk, is een ervaren aanbieder van geldtransfers met een geschiedenis van 20 jaar onberispelijke geldtransferservice voor Pakistaanse expats. Met een uitgebreid netwerk van meer dan 375.000 locaties verspreid over meer dan 100 landen over de hele wereld, overtrof het bedrijf in 2023 meer dan £1 miljard aan wereldwijde geldtransfers.

Over HABIBMETRO

HABIBMETRO is een dochteronderneming van Habib Bank AG Zürich, die actief is in 11 landen op vier continenten. Als vertrouwde bankinstelling in Pakistan bedient HABIBMETRO miljoenen klanten via een landelijk netwerk van meer dan 500 vestigingen in meer dan 200 steden.

Ga voor meer informatie naar: https://acemoneytransfer.com/Pakistan/Send-Money-to-Pakistan