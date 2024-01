ACE Money Transfer e HABIBMETRO stringono una partnership finalizzata a promuovere canali legali per le rimesse

MANCHESTER, Inghilterra, 17 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, una delle principali società internazionali per trasferimenti di denaro e HABIBMETRO, una delle più importanti banche pachistane, hanno unito le forze per promuovere l'uso di canali legali allo scopo di aumentare gli importi delle rimesse inviate in Pakistan.

ACE Money Transfer and HABIBMETRO Sign a Partnership Agreement to Promote the Use of Legal Remittance Channels.

Vari canali informali come hawala/hundi (terzo mercato) fanno sì che ogni anno il Pakistan perda fondi stranieri sostanziali perché un numero sempre maggiore di pachistani all'estero invia denaro in patria tramite metodi non regolamentati. ACE Money Transfer e HABIBMETRO si sono impegnate per sostenere varie iniziative chiave del governo pachistano volte a contenere il mercato nero, tra cui il recente giro di vite a livello nazionale contro i canali illegali per rimesse e il potenziamento dell'iniziativa per le rimesse verso il Pakistan (PRI, Pakistan Remittance Initiative).

La campagna, denominata "Rakhain Aapko Befikar", offre ai pachistani che risiedono all'estero la possibilità di effettuare trasferimenti di denaro verso il Pakistan dal Regno Unito, dall'Europa, dal Canada e dall'Australia senza commissioni*, comodi, istantanei e sicuri. Inoltre fino al 15 febbraio gli espatriati hanno l'interessante opportunità di vincere una delle tre nuove auto Toyota Grande quando inviano denaro o trasferiscono fondi per il prelievo di contanti e su conti HABIBMETRO attraverso ACE Money Transfer a una qualsiasi delle oltre 500 filiali HABIBMETRO presenti in Pakistan (si applicano determinati Termini e condizioni).

*Le operazioni di importo superiore a 100 USD non comportano commissioni.

"Siamo estremamente lieti di stringere una partnership con HABIBMETRO per lanciare questa campagna molto interessante", commenta Aftab Ashraf, Presidente del CdA del gruppo di imprese ACE. "I pachistani residenti all'estero svolgono un ruolo essenziale nell'economia pachistana e desideriamo incoraggiarli a usare canali legali per inviare denaro in patria. Questa campagna non solo li premierà per la loro partecipazione ma contribuirà anche ad aumentare le riserve di valuta estera del Pakistan e a sostenerne la crescita economica".

Aggiunge Khurram Shahzad Khan - Presidente e Ceo HABIBMETRO: "HABIBMETRO si impegna per offrire ai clienti metodi comodi e sicuri per inviare e ricevere denaro. Riteniamo che la nostra partnership con ACE Money Transfer faciliterà l'invio di denaro in patria attraverso canali legali da parte di pachistani residenti all'estero e abbiamo fiducia che la campagna sarà coronata dal successo".

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer, con sede a Manchester, Regno Unito, è una società per l'effettuazione di rimesse che vanta una lunga esperienza – da 20 anni offrire a espatriati pachistani un servizio impeccabile di trasferimento di denaro. Con una vasta rete di oltre 375.000 sedi in più di 100 paesi del mondo, nel 2023 ha superato l'importo di 1 miliardo di sterline in rimesse globali.

Informazioni su HABIBMETRO

HABIBMETRO, un'affiliata di Habib Bank AG Zurich, che opera in 11 paesi di quattro continenti, è un affidabile istituto di credito pachistano che serve milioni di clienti attraverso una rete nazionale di oltre 500 filiali in più di 200 città.

Per ulteriori informazioni visitare https://acemoneytransfer.com/Pakistan/Send-Money-to-Pakistan

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2312898/ACE_Money_Transfer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg