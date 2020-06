Acheter-louer accompagne la reprise d'activité de ses clients

LES ULIS, France, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le Groupe Acheter-louer, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat, s'engage auprès de ses clients et les aide dans leur reprise d'activité en leur offrant 3 campagnes d'emailing à diffuser sur les bases du Groupe.

Suite à la crise sanitaire qui a mis à l'arrêt de nombreux acteurs de l'immobilier, le groupe Acheter-louer a décidé de soutenir ses clients et d'accompagner leur reprise d'activité. Depuis le mois de mai, les clients et nouveaux clients des solutions du groupe Acheter-Louer bénéficient de 3 campagnes d'emailing offertes et ciblées en fonction de leur secteur géographique d'activité auprès des acquéreurs et vendeurs inscrits sur les bases de données Acheter-louer.fr et MaLettreImmo.

Le groupe Acheter-louer.fr dispose de 3 bases de données de plus de 8 millions de contacts issus de ses différentes plateformes en ligne (Acheter-louer.fr, MaLettreImmo, MaLettreHabitat). Son offre digitale, son savoir-faire en webmarketing et son expertise dans l'immobilier permettent à Acheter-louer de proposer à ses clients des solutions innovantes et performantes afin de promouvoir leurs activités.

https://www.performanceimmo.com/

Reprise de l'ensemble des activités du groupe Acheter-louer

Depuis le 11 mai dernier, les équipes du groupe Acheter-louer ont repris leur activité à plein temps depuis le siège de la société dans le respect des normes et mesures sanitaires permettant de préserver leur sécurité. Les publications du Groupe qui avaient été suspendues pendant le confinement, ont également repris leur diffusion à un rythme plus soutenu. Elles sortent désormais toutes les 2 semaines au lieu de 3 avant le confinement. Cette augmentation du rythme des publications devrait ainsi permettre au Groupe de rattraper pour partie le retard occasionné pendant la période de confinement.

Fort d'un modèle résilient, le Groupe va s'appuyer sur son positionnement digital et ses activités historiques de marketing immobilier pour poursuivre son développement actif et sa stratégie de croissance externe ciblée.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières de professionnels

Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu'une gamme complète d'applications web-mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

