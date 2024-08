Acheter-louer.fr : Assemblée Générale Mixte du 04/09/2024

Demande d'inscription de projets de résolution par un actionnaire, non agréées par le Directoire

PARIS, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital, de l'imageries 2D-3D et de la data dans l'immobilier et l'habitat, informe ses actionnaires de la publication ce jour d'un avis additif au texte des résolutions figurant dans l'avis aux actionnaires de la Société paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 31 juillet 2024 (avis n°92, bulletin n°2403419), ainsi que de la publication du rapport de gestion modifié, de son Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 4 septembre 2024 à 10 heures, au 243, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, 2ème étage.

La Société a reçu le 8 août dernier une demande par email d'un actionnaire souhaitant ajouter à l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte du 4 septembre prochain les trois projets de résolution suivants relatifs à la nomination de trois nouveaux membres au sein du Conseil de surveillance de la Société.

Résolution A : Nomination de Monsieur Franck Rosset en qualité de membre du Conseil de surveillance

: Nomination de Monsieur Franck Rosset en qualité de membre du surveillance Résolution B : Nomination de Monsieur Simon Chelli en qualité de membre du Conseil de surveillance

: Nomination de Monsieur Simon Chelli en qualité de membre du surveillance Résolution C : Nomination de Madame Marine Diquélou en qualité de membre du Conseil de surveillance

Le Directoire informe les actionnaires de la Société qu'il ne recommande pas l'adoption de ces nouvelles résolutions.

En conséquence les trois nouvelles résolutions sont rajoutées à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire dans les projets de résolutions non agréées.

La Société a publié ce jour un avis additif au BALO pour modifier l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

L'avis additif au texte des résolutions et le rapport de gestion modifié, ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet de la société www.Acheter-Louer.fr.

Comme indiqué dans l'avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO le 31 juillet dernier, la Société rappelle qu'en cas de défaut de quorum sur première convocation, il y aura lieu à deuxième convocation pour le 19 septembre 2024 à 10 heures, au 243, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, 2ème étage.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

Contact : Acheter-Louer.fr, 01 60 92 96 00, [email protected]

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier