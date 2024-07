ACTUALISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : CUBE renforce son conseil d'administration en nommant de nouveaux membres chevronnés

Chris Jurasek , dirigeant d'entreprise international chevronné, rejoint CUBE en tant que président non exécutif, reflétant ainsi la trajectoire de croissance transformative de CUBE.

, dirigeant d'entreprise international chevronné, rejoint CUBE en tant que président non exécutif, reflétant ainsi la trajectoire de croissance transformative de CUBE. Emma Brown , professionnelle de la finance technologique chevronnée et défenseuse de la diversité, rejoindra CUBE en tant que directrice financière.

, professionnelle de la finance technologique chevronnée et défenseuse de la diversité, rejoindra CUBE en tant que directrice financière. Stéphane Besson reste directeur non exécutif, ayant joué un rôle essentiel dans le soutien aux acquisitions de CUBE à ce jour en 2024.

LONDRES, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- CUBE, un leader mondial de l'intelligence réglementaire automatisée (ARI) et de la gestion des changements réglementaires (RCM), a annoncé aujourd'hui l'arrivée de plusieurs nouveaux membres chevronnés au sein de son conseil d'administration, alors qu'elle continue d'étendre sa position de leader et de poursuivre sa croissance transformative.

CUBE announces impressive additions to board

Chris Jurasek a rejoint le conseil d'administration de CUBE en tant que président non exécutif. Chris est un investisseur et un dirigeant d'entreprise qui possède plus de 25 ans d'expérience dans la constitution d'entreprises mondiales de technologie et de données et de leurs équipes de direction. Chris a travaillé avec des entreprises dans le domaine des logiciels, des technologies et des services professionnels. Il est également l'actuel PDG de Chelsea F.C., le club de football de la Premier League anglaise.

Emma Brown rejoindra le conseil d'administration de CUBE en tant que directrice financière. Professionnelle accomplie de la finance, elle apporte plus de 15 ans d'expérience dans le développement d'entreprises mondiales à forte croissance dans les secteurs de la technologie et des services, tant au Royaume-Uni qu'en Australie. Emma a reçu une bourse MBA de la Commission de la condition de la femme des Nations unies, en reconnaissance de son dévouement à la création de perspectives de carrière pour les femmes et à la promotion de la diversité et de l'inclusion sur le lieu de travail.

Stéphane Besson a rejoint le conseil d'administration de CUBE au début de l'année et restera directeur non exécutif. Il a joué un rôle essentiel dans le soutien aux récentes acquisitions de CUBE et apporte une vaste expérience dans la stimulation de la croissance et la constitution d'équipes dans les secteurs des services financiers et de la technologie, en particulier à Londres, New York et Paris. Stéphane a travaillé chez McKinsey et BNP Paribas, ainsi que dans une société de technologie et de données de premier plan dans le domaine des services financiers, dont il a été le PDG.

Ces nouveaux membres formeront le conseil d'administration de CUBE aux côtés de son fondateur et PDG, Ben Richmond, ainsi que de Christopher Fielding et Thomas Martin, qui représentent tous deux le partenaire d'investissement stratégique de CUBE, Hg.

Le président non exécutif de CUBE, Chris Jurasek, a déclaré : « Les raisons pour lesquelles j'ai été séduit par l'idée de faire partie de CUBE sont nombreuses. Notamment parce que cette entreprise pionnière a déjà fait preuve d'une innovation impressionnante pour devenir un leader du secteur en créant une solution de données réglementaires et d'IA de premier ordre pour ses clients. Je me réjouis de participer à cette aventure avec CUBE, qui continue à mettre en œuvre le programme réglementaire mondial pour le secteur des services financiers, et je suis impatient d'aider l'équipe dirigeante à assurer une croissance durable et à long terme ».

Emma Brown a déclaré, à propos de sa nouvelle fonction au sein de CUBE : « La trajectoire de CUBE a jusqu'ici été incroyablement impressionnante et ce que l'équipe a déjà accompli est stupéfiant. L'entreprise ne manque pas d'occasions à saisir et c'est une véritable championne dans son secteur. Je me sens privilégiée d'avoir la chance de faire partie de CUBE et je suis impatiente de mettre à profit mon expérience dans le développement d'entreprises technologiques mondiales pour aider CUBE à consolider sa position de leader et à servir sa clientèle mondiale ».

Stéphane Besson, directeur non exécutif de CUBE, a déclaré : « Les entreprises de services financiers sont confrontées à un défi de taille, celui de répondre aux exigences réglementaires, et ce défi n'a cessé de croître au cours des quinze dernières années. CUBE offre la meilleure solution à ce défi et je suis impatient de continuer à soutenir l'équipe incroyablement forte de CUBE alors que nous exécutons notre stratégie de croissance mondiale et que nous aidons nos clients dans les services financiers mondiaux à répondre à leurs obligations réglementaires en constante évolution ».

Ben Richmond, fondateur et directeur général de CUBE, a déclaré, à propos de l'évolution du conseil d'administration : « Les nominations de Chris, d'Emma et de Stéphane viennent renforcer l'équipe de direction et le conseil d'administration hautement qualifiés de CUBE. Ils mettront leur expérience au service de l'ambition et de la stratégie à long terme de l'entreprise, et je me réjouis de travailler à leurs côtés dans les années à venir. Avec notre croissance continue et nos récentes acquisitions transformatrices, 2024 sera certainement encore une année extrêmement palpitante pour tous les membres de CUBE.

« Je voudrais également remercier nos conseillers sortants pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté jusqu'à présent et avec cette transition, nous sommes conscients du rôle essentiel qu'ils ont joué au fil des ans au sein de CUBE et nous leur souhaitons le meilleur ».

À propos de CUBE

CUBE offre une source très complète et robuste de données réglementaires classifiées et significatives pilotées par l'IA pour alimenter ses solutions d'intelligence réglementaire automatisée (ARI) et de gestion des changements réglementaires (RCM). La technologie réglementaire spécialisée de CUBE, notamment son moteur d'IA (RegBrain) et sa plateforme logicielle (RegPlatform), suit, analyse et surveille les lois, les règles et les réglementations dans chaque pays et dans chaque langue publiée pour créer une empreinte réglementaire toujours à jour qui transforme la visibilité et la capacité de conformité pour les clients du monde entier.

Avec des activités en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, en Asie et en Australie, CUBE sert une base diversifiée et globale de clients et de partenaires, dont les plus grandes institutions financières du monde qui s'appuient sur la plateforme de CUBE pour rationaliser leurs processus complexes d'intelligence réglementaire et de gestion des changements. Après le partenariat stratégique avec Hg en mars 2024, CUBE a annoncé les deux acquisitions de la société américaine Reg-Room et des produits et activités de Thomson Reuters Regulatory Intelligence et Oden en mai 2024. cube.global

À propos de Hg

Hg soutient la création d'entreprises leaders dans leur secteur qui fournissent aux entreprises des applications logicielles critiques ou des services de flux de travail, offrant ainsi à leurs clients un lieu de travail plus automatisé.

Ce secteur se caractérise par des tendances à la numérisation qui en sont aux premiers stades d'adoption et qui sont appelées à transformer le lieu de travail des professionnels dans les décennies à venir. Le soutien de Hg allie une connaissance approfondie du marché final à des ressources opérationnelles de classe mondiale, offrant ainsi un soutien de poids aux chefs d'entreprise qui cherchent à développer leurs activités – des activités qui sont bien investies, s'inscrivent dans la durée et servent bien leurs clients.

Avec un vaste réseau européen et une forte présence en Amérique du Nord, les 400 employés de Hg et environ 70 milliards de dollars de fonds sous gestion soutiennent un portefeuille d'environ 50 entreprises, d'une valeur d'entreprise globale de plus de 140 milliards de dollars, avec plus de 110 000 employés, dont les recettes augmentent régulièrement de plus de 20%.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2462195/CUBE.jpg