ADC Therapeutics participera à des conférences d'investisseurs en novembre

LAUSANNE, Suisse, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), le chef de file mondial au stade commercial et pionnier dans le domaine des conjugués anticorps-médicaments (CAM), annonce aujourd'hui sa participation à deux conférences d'investisseurs en novembre:

Guggenheim Securities Healthcare Innovation Conference

Date : 11 novembre 2024

Heure de la présentation : 11h00 ET

Format : conversation informelle

Intervenant : Ameet Mallik, CEO

Jefferies London Healthcare Conference

Date : 19 novembre 2024

Heure de la présentation : 11h00 GMT

Format : conversation informelle

Intervenant : Ameet Mallik, CEO

Les présentations seront retransmises en direct sur la page Événements et présentations de la section Investisseurs du site web d'ADC Therapeutics, ir.adctherapeutics.com. Une rediffusion de chaque webdiffusion sera disponible pendant environ 30 jours après chaque événement.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une entreprise en phase commerciale de premier plan au niveau mondial pionnière dans le domaine des conjugués anticorps-médicaments (ADC). L'entreprise développe sa technologie ADC exclusive pour transformer le paradigme du traitement des patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides.

ZYNLONTA (loncastuximab tesirine-lpyl), l'ADC ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics, a reçu l'autorisation accélérée de la FDA et l'autorisation conditionnelle de la Commission européenne pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA est également en cours de développement en association avec d'autres agents et dans des lignes de traitement antérieures. Outre ZYNLONTA, ADC Therapeutics a plusieurs ADC en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et a des activités à Londres et dans le New Jersey. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'entreprise à l'adresse adctherapeutics.com et suivez-nous sur LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

CONTACTS :

Investisseurs

Marcy Graham

ADC Therapeutics

[email protected]

+1 650-667-6450

Médias

Nicole Riley

ADC Therapeutics

[email protected]

+1 862-926-9040

