Adjust lance la mesure des annonces cross-device en réponse au boom de la TV connectée

PARIS, 18 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Alors que la TV connectée (CTV) constate un taux d'engagement exponentiel dans le monde d'année en année (les utilisateurs de CTV aux USA devraient atteindre 213 millions d'ici 2023, selon Statista), la plateforme de marketing mobile Adjust continue de développer ses offres CTV et Over The Top (OTT) avec la vers le mobile mesure des annonces CTV . Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les annonceurs obtiennent une vue complète sur le parcours des utilisateurs, de l'affichage de l'annonce CTV jusqu'à l'installation de l'app mobile, ainsi que de précieuses informations cross-device pour optimiser leurs campagnes et dynamiser leur croissance.

« À mesure que la CTV se développe, son influence en tant que média publicitaire suit la même dynamique. D'abord considérée comme un simple outil de sensibilisation, elle s'est imposée comme un véritable canal de performance. Aujourd'hui, il est essentiel pour les marketeurs et les développeurs de comprendre le rôle de la CTV dans le parcours utilisateur, » selon Gijsbert Pols, Lead Product Strategist chez Adjust. « Adjust aide les apps à se connecter avec leurs utilisateurs, où qu'ils soient, en leur permettant de diffuser des annonces d'engagement mesurables et attribuables en toute confiance. »

La nouvelle fonctionnalité de mesure CTV vers le mobile d'Adjust regroupe l'ensemble des données d'attribution pour que les marketeurs mobiles puissent évaluer les performances de leurs campagnes marketing sur tous les canaux, y compris CTV et OTT. En tirant parti de l'attribution multi-touch Adjust, les marketeurs voient l'impact réel de la publicité CTV dans leur stratégie globale d'acquisition utilisateur, et donc sur le ROI.

« La télévision a toujours été un canal publicitaire onéreux, avec un ROI difficile à démontrer, » ajoute Gijsbert Pols. « Toutefois, avec la mesure CTV holistique, les équipes disposant d'un budget serré peuvent dépenser de manière efficace dans cet espace, tout en tirant le meilleur parti de ce canal innovant. »

Selon les données internes d'Adjust, l'exploration de la publicité CTV devient une priorité pour les annonceurs mobiles, car les dépenses publicitaires devraient atteindre 27,5 milliards USD d'ici la fin 2025. La dernière fonctionnalité d'Adjust vient renforcer la solution de mesure des apps TV connectée lancée l'année dernière. Conçue pour aider les marketeurs à maximiser l'adoption de leurs apps OTT et CTV, la mesure des apps CTV propose des intégrations avec les principales plateformes CTV, dont Apple TV, Android TV, Amazon Fire et Roku.

Découvrez-en davantage sur les offres d'Adjust en matière de mesure des campagnes CTV et OTT ici .

À propos d'Adjust

Adjust , plateforme mondiale d'analytiques privilégiée des marketeurs mobiles axés sur la croissance, propose des solutions pour mesurer et optimiser les campagnes et protéger les données utilisateur. Adjust alimente des milliers d'applications à travers l'intelligence intégrée et l'automatisation, et leur offre un support client réactif dans le monde entier.

En 2021, Adjust a été acquis par AppLovin (Nasdaq: APP), une plateforme marketing leader qui propose aux développeurs des solutions intégrées pour développer efficacement leurs applications mobiles. Pour en savoir plus sur Adjust : www.adjust.com.

