Aetina annonce une nouvelle série d'affichages multiécrans pour la prochaine ère du visionnement

Aetina vise à fournir aux clients une solution de traitement rapide ; ses solutions sont constamment optimisées. La société annonce une carte graphique d'affichage multiécran couvrant 6 écrans, avec la plus grande mémoire tampon GDDR6 de 6 Go. La toute nouvelle carte graphique peut se connecter à 6 écrans de façon indépendante, avec une résolution pouvant aller jusqu'à 11 520 x 4 320 et une sortie vidéo 4K.

La série M3 est née pour fonctionner avec une grande quantité de connecteurs d'écran de l'industrie des murs d'images. Le boîtier M3 est le répartiteur qui fait le pont entre les ports d'écran et l'HDMI. Le boîtier M3 est une solution facile à utiliser, qui ne nécessite aucun pilote, module d'extension ou lecteur. Il dispose également de la fonction EDID (Extended Display Identification Data) et de la qualité de sortie méticuleuse pixel à pixel de rapport un à un pour l'affichage vidéo parfait, adapté pour les applications de système de surveillance à accès multiple. En outre, le boîtier M3 est compatible avec les processeurs graphiques NVIDIA, AMD et Intel.

Quant au lecteur M3, il peut se déployer avec un processeur graphique discret à l'intérieur, fonctionner avec un dispositif D3D et fournir une vidéo 8K pour permettre une expérience de vision spectaculaire grâce à une transmission sans délai. Le mur d'images construit par le lecteur M3 offre des résolutions jusqu'à 16K. En outre, ce lecteur tout-en-un avec logiciel intégré peut offrir plusieurs fonctions d'affichage vidéo et est compatible avec le traitement visuel en 3D, assurant une lecture vidéo de haute qualité et à l'efficacité supérieure. En outre, l'ajout d'un processus interactif permet une solution commerciale innovante qui peut rapidement rendre le matériel prêt à fonctionner.

La série d'affichages multiécrans d'Aetina associe la puissance supérieure de la performance informatique des derniers processeurs graphiques à la meilleure qualité d'image de sa catégorie. Elle aide également les entreprises à proposer du contenu professionnel et attrayant en fournissant une solution d'une durabilité exceptionnelle pour la prochaine génération de visionnement.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1360905/PR_this_one.jpg

SOURCE Aetina Corporation