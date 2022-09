Aetina annonce une solution de gestion de l'IA de bout en bout alimentée par l'IA de NVIDIA lors de la GTC

NEW TAIPEI CITY, Taïwan, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aetina , un fournisseur de solutions d'Edge AI, a présenté cette semaine sa solution de gestion de l'IA de bout en bout dans le cadre d'une session sur demande du NVIDIA GTC . Cette solution aidera les partenaires et les clients d'Aetina à adopter avec succès l'Edge AI en utilisant les outils de développement et de déploiement d'IA de NVIDIA, ainsi que les plateformes de formation et d'inférence NVIDIA d'Aetina, alimentées par l'IA.

Aetina Pro-AI Service--a service to help global partners and clients of Aetina adopt AI for different vertical applications with Aetina’s edge AI hardware and software.

Au cours de la session, Jeremy Pan, chef de produit des solutions IA chez Aetina, s'est plongé dans la solution d'Aetina et a partagé un cas d'application percutant d'inspection optique automatique (AOI) alimentée par l'IA dans l'usine d'un client à Yilan, Taiwan.

Les défis pour l'adoption de l'Edge AI

Pour adopter l'Edge AI, les intégrateurs de systèmes et les développeurs doivent former des modèles d'IA et les déployer sur les dispositifs Edge. Le processus de formation d'un modèle d'IA consiste à recueillir et à étiqueter de grandes quantités de données à l'aide de plateformes de calcul haute performance, ce qui peut entraîner des coûts de formation élevés. Ces facteurs rendent le processus de formation difficile et fastidieux pour les intégrateurs et les développeurs de systèmes.

Le déploiement d'un modèle d'IA peut également s'avérer difficile lorsque les intégrateurs et les développeurs du système gèrent plusieurs dispositifs Edge à distance et à différents endroits. Les défis du déploiement des modèles d'IA comprennent l'optimisation des modèles d'inférence pour fonctionner efficacement sur les dispositifs Edge, les longs processus de déploiement, les difficultés de communication et de collaboration en équipe, les coûts de suivi élevés causés par un grand nombre de modèles d'IA, les questions de sécurité et les coûts élevés.

Une solution de gestion de l'IA de bout en bout

Aetina fournit une solution de bout en bout pour aider ses partenaires et clients à développer et déployer des applications d'IA pour l'Edge. Cette solution se compose des plateformes Edge « NVIDIA-Certified » d'Aetina et des outils de développement et de déploiement de modèles d'IA de NVIDIA. Ces outils comprennent NVIDIA Fleet Command™ et la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise , qui fournit un soutien d'entreprise pour la boîte à outils NVIDIA TAO ainsi que le NVIDIA Triton Inference Server™ .

Grâce aux plateformes Edge NVIDIA-Certified d'Aetina et à d'autres outils NVIDIA, Aetina rationalise le processus de formation et de déploiement d'IA en aidant les partenaires et les clients à adopter plus rapidement l'Edge AI.

Un cas d'application dans une usine intelligente

Un des clients d'Aetina, un fournisseur mondial de solutions industrielles de mémoires flash intégrées et de mémoire vive (DRAM), a prévu d'ajouter des systèmes AOI alimentés par l'IA à son usine pour une meilleure productivité. Les produits flash et DRAM produits par le client d'Aetina sont des composants électroniques petits et complexes conçus pour des environnements et des applications difficiles. Le producteur de ces composants avait besoin d'un système AOI capable de gérer la reconnaissance d'images à haute résolution avec une vitesse de traitement élevée. Aetina a aidé son client à développer un prototype de système AOI alimenté par l'IA.

Une équipe de chez Aetina a d'abord formé un modèle d'IA capable de trouver des produits défectueux dans les chaînes de production de l'usine pour le système AOI avec NVIDIA TAO sur la plate-forme de formation d'IA d'Aetina, SuperEdge AIP-D422, puis a téléchargé le modèle sur le NVIDIA GPU Cloud (NGC) . Grâce à NVIDIA Fleet Command™, l'équipe a déployé à distance le modèle sur la plateforme d'inférence d'IA d'Aetina, MegaEdge AIP-FQ47, dans l'usine du client d'Aetina depuis le NGC, développant ainsi avec succès le prototype du système AOI.

Avec les caméras AOI, le prototype du système est maintenant en mesure d'accélérer considérablement la tâche d'inspection consistant à repérer les autocollants d'entreprise mal placés sur des produits DRAM avec une grande précision en moins d'une seconde, comparé à un inspecteur humain qui prend environ dix secondes pour effectuer la même tâche. À l'avenir, lorsque le système AOI alimenté par l'IA sera entièrement construit, il sera installé dans l'usine du client d'Aetina pour exécuter des tâches d'inspection sur plusieurs chaînes de production.

De plus, NVIDIA Fleet Command™ permet à l'équipe d'Aetina de mettre rapidement à jour le modèle d'IA sur les dispositifs Edge dans les chaînes de production d'usine du client d'Aetina, ce qui permet une gestion de l'IA à distance efficace. C'est la clé pour un déploiement réussi de l'Edge AI.

La solution de gestion de l'IA de bout en bout fait partie du service Pro-AI d'Aetina, qui aide les partenaires et les clients mondiaux à adopter l'IA pour différentes applications verticales en plus de l'AOI dans les usines, grâce au matériel et aux logiciels d'IA de pointe d'Aetina.

