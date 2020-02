Aetina dirige l'IAdO en périphérie de réseau avec une présentation de SparkBot à l'EW2020

Aetina se concentre sur une plateforme informatique reposant sur des GPUPU et GPU industriels demandant une diversité de versions et de personnalisations qui soient conformes à l'environnement d'IAdO en périphérie de réseau. Pour renforcer les capacités essentielles sur cette tendance nette du marché et répondre aux exigences émanant des développeurs d'IA, Aetina Corporation a établi un plan intitulé SparkBot. Le nom SparkBot est une combinaison des termes « spark » (étincelle) et « robot », ce qui définit la passion et l'éclat qu'Aetina apporte à l'intégration IAdO. Parallèlement, le plan SparkBot d'Aetina anime la puissance de l'IA en périphérie de réseau et la dynamise en poussant l'industrie à aller de l'avant. C'est un plan qui non seulement continue à intégrer à l'avance le logiciel et le matériel sur la plateforme informatique d'IA d'Aetina, mais aussi suscite chez les développeurs certaines idées pour applications d'IA en périphérie de réseau. SparkBot se maintient dans le développement de produits associés, collabore avec des sociétés à l'intégration verticale de système (SI) et ratifie avec enthousiasme des protocoles d'entente (PE) avec des partenaires d'écosystèmes en périphérie de réseau. Aetina a en outre conçu un développement de robot expérimental dans le projet SparkBot, mais non uniquement à des fins de démonstration. SparkBot rassemble par ailleurs les idées d'IA afin d'apporter davantage de possibilités dans des utilisations d'environnements intelligents.