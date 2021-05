Aetina lance les cartes VPX robustes V3T5000-WRC et V3T3000-QRC, équipées du GPU Quadro RTX

GPGPU renforcé V3T5000-WRC & V3T3000-QRC alimenté par NVIDIA Quadro basé sur Turing™, comprenant V3T5000-WRC et V3T3000-QRC qui inclut un GPU intégré Quadro RTX5000 et RTX3000 individuellement. Le GPU Quadro, certifié ISV, assure un fonctionnement stable et fiable lors de la coopération avec la station de travail. De plus, la fonction de mémoire GPUDirect et ECC, pour une latence de transmission plus faible et un calcul plus précis. Cette gamme offre une mémoire de 16 Go et une sortie multi-écrans x4, ce qui profite à un plus grand nombre d'applications informatiques d'intelligence artificielle dans des scénarios d'environnements difficiles.