Aetina présente ses dernières solutions d'IA à la NVIDIA GTC

NEW TAIPEI CITY, Taiwan, 25 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aetina , fournisseur leader de solutions d'IA de pointe, participe à la NVIDIA GTC , une conférence mondiale pour l'ère de l'IA et du métavers qui se déroule jusqu'au 23 mars, et présente ses dernières solutions qui s'appuient sur la plateforme NVIDIA® Jetson™ pour l'intelligence artificielle de pointe et la robotique, la suite logiciellehttps://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/ NVIDIA AI Enterprise et les GPU NVIDIA. Grâce aux solutions optimisées par NVIDIA AI, Aetina peut aider les développeurs à créer différents types d'IA verticale et faciliter l'adoption de l'IA.

Aetina's New Edge Computing Systems and Platforms Are Powered by the Latest NVIDIA Jetson Orin System-on-Modules

Les modules MXM alimentés par la gamme NVIDIA RTX

Aetina propose des modules MXM équipés de GPU à architecture Ampere de la gamme NVIDIA RTX™. Ces modules MXM comprennent le M3A4500-WP , le M3A2000-VY et le M3A1000-PP , qui offrent des performances d'IA exceptionnelles et sont adaptés à tous les systèmes d'IA qui impliquent l'analyse de données en temps réel. Ces modèles prennent en charge CUDA Compute version 8.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.2, DirectX 12 Ultimate et Shader Model 7.0, ainsi que les systèmes d'exploitation Windows 10/11 64 bits et Linux 64 bits.

Pour ces modules MXM, Aetina fournit un service de revêtement conforme en option pour rendre les modules capables de fonctionner normalement dans des environnements difficiles, et assure une disponibilité des modules pendant 5 ans ainsi qu'un support technique exclusif pour aider ses clients à réduire les coûts de maintenance de leurs projets d'IA à long terme.

Les systèmes et plateformes construits avec NVIDIA Jetson

En tant que membre élite du réseau de partenaires NVIDIA, Aetina offre de nombreux https://www.aetina.com/about-news-detail.php?i=751&utm_source=email&utm_medium=post systèmes et plateformes d'edge computing (ordinateurs embarqués de petite taille) qui prennent en charge différents systèmes sur modules (SoM) NVIDIA Jetson , dont le Jetson AGX Orin, le Jetson Orin NX et le Jetson Orin Nano. Les nouveaux modèles d'ordinateurs embarqués d'Aetina basés sur la technologie NVIDIA Jetson - AIB-SO21/31, AIB-SN31/41 , AIE-KO21/31, AIE-KN31/41 , AIB-MO22/32, AIB-MN32/42 , AIE-KO22/32, et AIE-KN32/42 - prennent en charge un SoM Orin NX ou un SoM Orin Nano. Ces systèmes et plateformes sont compatibles avec plusieurs types de capteurs et d'extensions matérielles, ce qui leur permet d'être facilement intégrés dans de plus grands systèmes pilotés par IA.

En plus de ses modèles standard, Aetina fournit des services de personnalisation pour les cartes porteuses, les kits de développement et les châssis avec des exigences d'E/S à la demande et des conceptions thermiques adaptées aux environnements spéciaux ou difficiles.

Les solutions basées sur NVIDIA AI Enterprise Suite et NVIDIA Fleet Command

Aetina aide les intégrateurs de systèmes à apporter l'IA aux chefs d'entreprises en s'appuyant sur la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise et la plateforme NVIDIA Fleet Command™ . Grâce aux outils logiciels NVIDIA, les intégrateurs de systèmes peuvent développer des applications d'IA plus rapidement, depuis la formation et l'ajustement des modèles d'IA jusqu'au déploiement sur les appareils en périphérie. Les intégrateurs peuvent également trouver des modèles d'IA pré-entraînés pour des marchés verticaux spécifiques dans le catalogue NVIDIA NGC , ce qui permet de rationaliser leurs processus de développement.

Les plateformes IA x86 d'Aetina - AIS-D422-A1 et AIP-FQ47-B1 de la gamme Aetina SuperEdge et MegaEdge respectivement - sont dotées d'un puissant processeur et sont compatibles avec des cartes graphiques standard pour améliorer la puissance informatique. Les plateformes, associées au GPU NVIDIA A2 Tensor Core et à la carte graphique NVIDIA RTX A4500, sont des systèmes certifiés NVIDIAhttps://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/certified-systems/https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/certified-systems/ ™ , parfaits pour être utilisés avec les outils logiciels NVIDIA afin d'exécuter l'entraînement et l'inférence de l'IA avec de meilleures performances.

Le système certifié NVIDIA d'Aetina testé avec le GPU NVIDIA L4 Tensor Core

Le SuperEdge AIS-D422-A1 d'Aetina, une plateforme d'IA idéale pour la formation sur les modèles d'IA, fait partie des systèmes certifiés NVIDIA 3.0 qui ont été testés avec le nouveau GPU NVIDIA L4 Tensor Core au niveau industriel. La plateforme prend également en charge le GPU NVIDIA T4 Tensor Core et le GPU NVIDIA A2 Tensor Core en tant que système certifié par NVIDIA pour fournir le plus haut niveau de performance et de fiabilité.

L'AIS-D422-A1 et le GPU NVIDIA L4 Tensor Core combinés permettent aux développeurs d'accélérer l'inférence de l'IA pour différentes applications sur le serveur d'inférence NVIDIA Triton™ , d'améliorer la précision et l'efficacité de l'analyse de l'IA afin de valoriser l'adoption de l'IA auprès des chefs d'entreprise.

