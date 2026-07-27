AG&P Industrial inaugure un site de fabrication de modules de nouvelle génération de 85 hectares à San Pascual, dans la province de Batangas, aux Philippines

Installation de pointe spécialement conçue pour la fourniture à l'échelle mondiale de solutions modulaires « plug-and-play » de précision standard à haute précision solutions pour le secteur de l'énergie (GNL, pétrole, énergie propre et énergies renouvelables ), énergie, raffinage, produits chimiques, infrastructures numériques et industrielles, désengorgement des chaînes d'approvisionnement et réduction de l'empreinte carbone tout en optimisant les coûts et les délais de livraison

BATANGAS, Philippines, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- AG&P Industrial (Atlantic, Gulf & Pacific Company of Manila, Inc.), une société de premier plan spécialisée dans l'ingénierie, approvisionnement, de la fabrication, de la construction, de l'installation et de la mise en service (EPFCIC), ainsi que de l'exploitation , de la maintenance (O&M) et des services techniques, a officiellement lancé, le 24 juillet 2026, la construction d'un nouveau site de fabrication de modules de 85 hectares à San Pascual, dans la province de Batangas, aux Philippines. Avec une capacité de production annuelle de 80 000 tonnes métriques, cette usine à la pointe de la technologie permettra de répondre à la demande mondiale dans les secteurs de l'énergie (GNL, pétrole, carburants propres et renouvelables), de l'électricité, du raffinage, de la chimie, du numérique et des infrastructures industrielles. La cérémonie de pose de la première pierre a réuni l'équipe de direction d'AG&P Industrial ainsi que des responsables locaux de premier plan.

(L-R) Mr. Noel Nocon, VP HSE, ESG & Compliance, AG&P Industrial; Ms. Anupam Ahuja, Managing Director, AG&P Industrial; Mr. Roberto Juanchito Dispo, Chairman, AG&P Industrial; Hon. Roumel Aguila, Vice Mayor, Municipality of San Pascual, Batangas; Mr. Alex Gamboa, President & CEO, AG&P Industrial; and Mr. Sven Eikmeier, VP Supply Chain, Yard Management & Equipment Maintenance, at the groundbreaking ceremony of AG&P Industrial’s 85-hectare fabrication facility in San Pascual, Batangas

Depuis plus de 40 ans, le chantier de construction lourde d'AG&P Industrial à Bauan, dans la province de Batangas, a constitué le cœur des activités de l'entreprise, permettant de mener à bien certains des projets modulaires et d'infrastructure les plus complexes au monde. Le site de Bauan jouant désormais un rôle majeur dans le développement des infrastructures nationales, en soutien au programme économique global des Philippines, la décision d'AG&P Industrial de s'installer dans ses nouvelles installations à San Pascual , permet à de s'aligner sur la prochaine phase de croissance de l'entreprise, portée par un site de pointe à haute capacité.

Le nouveau site de production de San Pascual, spécialement conçu à cet effet, établira les nouvelles normes en matière de productivité, de sécurité et de qualité dans le secteur de la construction industrielle, et permettra de résoudre les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement afin de répondre aux demandes en constante évolution des secteurs en forte croissance. Le site tirera pleinement parti de Modstruction™ , le système d'exécution exclusif d' qui réduit considérablement les coûts des projets et accélère les délais de livraison en transférant la construction traditionnelle sur chantier vers un environnement contrôlé, où des ouvriers qualifiés travaillent dans le respect de multiples normes internationales. Doté de son propre quai dédié, de zones d'assemblage de pointe et d'installations de chargement spécialisées offrant des capacités potentielles d' s en cale sèche, le site de l' est conçu pour optimiser la fiabilité de l'exécution , tout en conservant la flexibilité nécessaire à la réalisation de projets internationaux complexes et à forte intensité capitalistique.

Alex Gamboa, Président et PDG de AG&P Industrial, a déclaré : « La cérémonie de pose de la première pierre symbolise un nouveau chapitre majeur dans l'histoire d'AG&P Industrial, tout en rendant hommage à notre héritage vieux de 126 ans. » Notre nouveau chantier naval de classe mondiale situé à San Pascual constitue un investissement stratégique pour notre avenir, puisqu'il nous permettra de mener à bien chaque année des projets d'une valeur totale de plus d'un demi-milliard de dollars provenant du monde entier. Grâce à sa solution exclusive Modstruction™, AG&P Industrial s'impose sur la scène internationale comme un partenaire de choix pour surmonter les contraintes liées à la réalisation de projets, tout en garantissant l'excellence opérationnelle et des performances de haut niveau en matière de sécurité. « Nous restons déterminés à soutenir la croissance à long terme des secteurs d'activité que nous servons et le développement durable des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités. »

Anupam Ahuja, directeur général d'AG&P Industrial ( ), a déclaré : « Notre investissement dans le site de fabrication de modules de San Pascual marque un tournant décisif, une étape charnière pour l'entreprise, alors que nous renforçons nos capacités de livraison à l'échelle mondiale en nous appuyant sur nos solides références et notre héritage. » « En intégrant dans cette nouvelle installation une technologie de pointe, notre main-d'œuvre hautement qualifiée imprégnée d'une culture de la sécurité et de la qualité, ainsi qu'une infrastructure de manutention de charges lourdes, nous renforçons considérablement notre capacité à répondre aux besoins des secteurs industriels à forte valeur ajoutée à l'échelle mondiale, à sécuriser les chaînes d'approvisionnement et à consolider notre position de partenaire de choix pour les infrastructures mondiales complexes dans divers secteurs. »

Les travaux devraient débuter prochainement, la fabrication devant être achevée d'ici la fin du quatrième trimestre 2026 et la mise en service des installations portuaires étant prévue pour le quatrième trimestre 2027.

À propos d' , AG&P Industrial

Atlantic, Gulf et Pacific Company de Manila, Inc. (AG&P Industrial) est une entreprise de premier plan diversifiée, gérant l'ensemble du cycle de vie des actifs, spécialisée dans l'ingénierie, l'approvisionnement, la fabrication, la construction, l'installation et la mise en service (EPFCIC), ainsi que dans le développement d'infrastructures et l'exploitation et la maintenance (O&M). S'appuyant sur sa méthodologie exclusive « Modstruction™ » , l'entreprise réalise des infrastructures modulaires complexes et à fort impact — notamment des terminaux GNL, des raffineries, des usines pétrochimiques, des réseaux de services publics, ainsi que des systèmes numériques et d'énergies renouvelables — pour des clients de renom à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, en Asie et en Afrique. S'appuyant sur plus d'un siècle d'expérience opérationnelle, AG&P Industrial offre rapidité, fiabilité et évolutivité, tout en respectant les normes de sécurité et de qualité les plus exigeantes au monde, avec une empreinte carbone réduite, indispensable pour mettre en place des solutions industrielles plus propres et adaptées aux défis de demain.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.agp-industrial.com.