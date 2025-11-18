AI-Stroke lève 4 M€ pour révolutionner la prise en charge de l'AVC en pré-hospitalier grâce à l'IA

PARIS, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- AI-Stroke, startup MedTech française qui développe un « neurologue IA » pour accélérer la prise en charge des patients d'AVC en phase pré-hospitalière, annonce aujourd'hui la clôture d'un tour de 4 millions d'€, mené par Heka, le véhicule BrainTech du fonds Newfund, avec la participation de business angels et de Bpifrance. Cette levée financera les prochaines étapes réglementaires et cliniques d'AI-Stroke.

Fondée en 2022 par une équipe d'ingénieurs, de médecins et d'anciens investisseurs, AI-Stroke transforme tout smartphone ou tablette en outil d'évaluation rapide de l'AVC. En enregistrant une vidéo de 30 secondes, l'IA analyse la symétrie du visage, le mouvement des bras et la parole pour détecter les signes d'un AVC en quelques secondes, avant même l'IRM à l'hôpital.

S'appuyant sur le plus grand jeu de données vidéo cliniquement annotées au monde — 20 000 vidéos et 6 millions d'images — le système d'AI-Stroke détecte deux fois plus de vrais cas d'AVC dans une large étude menée auprès de 2 000 pompiers. Entièrement compatible avec les protocoles préhospitaliers actuels, son adoption sera fluide.

AI-Stroke annonce également l'arrivée de 4 experts internationaux de l'AVC au sein de son comité médical :

Dr Gregory W. Albers, directeur du Stanford Stroke Center et cofondateur de RapidAI

Prof. Gary Ford, Oxford University Hospitals & NICE (Royaume-Uni), co-développeur du test FAST ;

Dr. Sean Savitz, directeur de l'Institute for Stroke and Cerebrovascular Disease (UTHealth Houston) ;

Dr. Pankajavalli Ramakrishnan, chercheuse-clinicienne en neuro-intervention au Westchester Medical Center Health Network (New York).

« Cette levée confirme notre ambition : doter chaque ambulance et chaque service d'urgence d'une expertise neurologique assistée par IA », déclare Cédric Javault, CEO d'AI-Stroke. Simon Jiafeng Li, Chief Business Officer, ajoute : « Grâce à ce comité médical d'exception, nous sommes prêts à faire de la détection de l'AVC par IA un nouveau standard mondial. » Constant Beroulle, investisseur chez Newfund Heka, a déclaré : « AI-Stroke apporte une solution intelligente et facile à adopter à un besoin médical critique encore peu couvert : le triage préhospitalier de l'AVC. Nous sommes fiers d'accompagner l'équipe dans l'expansion internationale de sa technologie, en particulier sur le marché américain. »

À propos d'AI-Stroke:

AI-Stroke SAS est une entreprise de logiciels médicaux (SaMD) développant le premier neurologue IA pour la prise en charge de l'AVC en pré-hospitalier. Lauréate du concours Bpifrance i-Lab DeepTech 2023.

Les Coordonnées:

Simon Jiafeng LI, Directeur général des opérations commerciales, [email protected].

www.ai-stroke.com

