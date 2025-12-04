Aircall s'appuie sur Ribbon et AWS pour assurer la connectivité des communications mondiales

Accélère la mise sur le marché, rationalise les opérations et garantit la conformité réglementaire grâce au déploiement sur le cloud public.

PLANO, Texas, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq : RBBN), leader mondial des technologies de communication en temps réel et des solutions de réseaux optiques IP, a annoncé aujourd'hui que Aircall , la principale plateforme vocale alimentée par l'IA pour les entreprises en croissance, déploie une suite de solutions Ribbon dans le cloud AWS, afin d'améliorer son infrastructure de communication mondiale. La mission de Ribbon est d'aider les plus grands fournisseurs de services, les entreprises et les opérateurs d'infrastructures essentielles du monde entier à moderniser et à protéger leurs réseaux et leurs services.

« Ribbon nous a proposé une solution complète qui accélère notre mise sur le marché tout en consolidant notre présence internationale et en garantissant la conformité avec les réglementations françaises », a déclaré Jonathan Barbot, Directeur de l'ingénierie chez Aircall. « Leurs ressources mondiales et leurs équipes de vente de premier plan ont également joué un rôle clé dans notre décision.

Aircall met en œuvre plusieurs solutions Ribbon, notamment SBC SWe , solution logicielle virtualisée pour la sécurité du réseau vocal, PSX pour des fonctions avancées de routage d'appels, Analytics pour une surveillance complète du trafic sur le réseau et la détection des anomalies, et RAMP pour la gestion centralisée des applications. Enfin, la solution STIR/SHAKEN en tant que service de Ribbon, qui fait partie du portefeuille Ribbon Call Trust® , répond aux exigences d'authentification de l'identité de l'appelant, de signature, de vérification et de gestion des certificats telles que définies par la loi française.

En s'appuyant sur AWS pour son déploiement dans le cloud public, Aircall dispose d'une solution de remplacement adaptée et rentable au déploiement des éléments logiciels de Ribbon dans des centres de données privés. Cela permet d'accélérer la mise sur le marché, d'assurer l'élasticité de l'échelle et d'éliminer les dépenses d'exploitation et d'investissement liées à la maintenance permanente de l'infrastructure du centre de données. Les équipes opérationnelles d'Aircall peuvent ajuster l'échelle de manière dynamique en quelques minutes grâce à des licences logicielles, configuration idéale pour une entreprise en hypercroissance.

« Le partenariat avec Aircall pour déployer notre réseau de communication et nos éléments de sécurité sur AWS souligne notre volonté de proposer des solutions évolutives, sécurisées et efficaces qui répondent aux besoins de nos clients », a déclaré Christian Erbe, responsable des ventes EMEA de Ribbon. « Nous sommes fiers de soutenir Aircall, qui ouvre la voie à la transformation des communications avec les clients.

À propos de Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) fournit des logiciels de communication, des solutions de réseaux IP et optiques aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux secteurs d'infrastructures critiques dans le monde entier. Nous nous engageons profondément avec nos clients, en les aidant à moderniser leurs réseaux pour améliorer leur positionnement concurrentiel et leurs résultats commerciaux dans le monde intelligent, toujours actif et avide de données d'aujourd'hui. Notre portefeuille de solutions innovantes et de bout en bout offre une échelle, des performances et une agilité inégalées, y compris des solutions centrées sur le logiciel du cœur à la périphérie, des offres natives du cloud, des outils de sécurité et d'analyse de pointe, ainsi que des solutions de réseaux IP et optiques pour la 5G. Nous maintenons une attention particulière sur nos engagements en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), en proposant un rapport annuel sur le développement durable à nos parties prenantes. Pour en savoir plus sur Ribbon, veuillez consulter le site rbbn.com .

À propos d'Aircall

Aircall est une plateforme intégrée de communication et d'intelligence client pour les entreprises en croissance, à laquelle font confiance plus de 20 500 entreprises dans le monde. Aircall rassemble les canaux vocaux et numériques en une seule plateforme transparente, proposant des intégrations en un clic avec les principaux CRM et plus de 250 outils commerciaux. Les informations et commentaires en temps réel alimentés par l'IA, les agents d'IA et l'automatisation font gagner du temps aux équipes de vente et d'assistance sur les tâches routinières et leurs permettent de découvrir des opportunités et de proposer des expériences client exceptionnelles. Avec une équipe mondiale de plus de 600 personnes réparties dans neuf bureaux, Aircall transforme la façon dont les entreprises se connectent avec leurs clients, en favorisant des conversations plus intelligentes, des relations plus profondes et un succès mesurable. https://aircall.io/

Informations importantes concernant les déclarations prospectives

Les informations contenues dans ce communiqué contiennent des déclarations prospectives concernant des événements ultérieurs qui impliquent des risques et des incertitudes. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les avantages attendus de l'utilisation des produits de Ribbon Communication, sont des déclarations prospectives. Les résultats réels de Ribbon Communications peuvent différer matériellement de ceux envisagés dans les déclarations prévisionnelles. Pour plus d'informations sur les risques et les incertitudes liés aux activités de Ribbon Communications, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risque » du dernier rapport annuel ou trimestriel de Ribbon Communications déposé auprès de la SEC. Toute déclaration prospective représente l'opinion de Ribbon Communications uniquement à la date à laquelle cette déclaration est faite et ne doit pas être considérée comme représentant l'opinion de Ribbon Communications à une date ultérieure. Bien que Ribbon Communications puisse décider de mettre à jour les déclarations prospectives à un moment donné, Ribbon Communications décline spécifiquement toute obligation de le faire.

