AIRS Medical et HealthCare Konnect entrent en partenariat pour révolutionner l'efficacité des IRM en Suisse avec SwiftMR®

SÉOUL, Corée du Sud, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- AIRS Medical, le chef de file mondial des solutions d'imagerie diagnostique optimisées par l'IA, a conclu un partenariat avec HealthCare Konnect, une plateforme suisse de premier plan dans la fourniture de soins de santé. Cette collaboration permettra d'accélérer l'accès à SwiftMR, le logiciel d'accélération IRM primé1 d'AIRS Medical, dans toute la Suisse.

Optimiser l'efficacité des IRM et les soins aux patients

SwiftMR s'appuie sur une technologie avancée d'apprentissage profond pour réduire jusqu'à 50 %2 la durée des IRM tout en générant des images plus nettes. En permettant aux centres de radiologie de scanner plus de patients dans le même laps de temps, SwiftMR augmente non seulement l'efficacité opérationnelle, mais réduit également les temps d'attente, améliorant ainsi l'expérience globale du patient.

« Nous sommes ravis de travailler avec HealthCare Konnect pour rendre SwiftMR plus accessible aux prestataires de soins de santé dans toute la Suisse », déclare Hyeseong Lee, CEO d'AIRS Medical. « Ce partenariat renforce notre mission d'élargir l'accès aux soins de santé préventifs et d'améliorer les diagnostics par IRM, au bénéfice des professionnels de la santé et des patients.

Grâce à ce partenariat, AIRS Medical renforce sa présence en Suisse, assurant ainsi un meilleur accès à SwiftMR sur le marché de la santé. Optimisé par l'IA, le logiciel de SwiftMR sera désormais livré par le biais du réseau de distribution de HealthCare Konnect, garantissant ainsi aux prestataires de soins de santé locaux un service et une assistance de premier ordre.

À propos d'AIRS Medical

AIRS Medical est un chef de file reconnu dans le domaine de l'imagerie diagnostique optimisée par l'IA et a été désignée comme l'une des meilleures entreprises de santé numérique au monde. Notre produit phare, SwiftMR, a été récompensé à plusieurs reprises pour sa rapidité dans les IRM, et les membres de notre équipe ont été reconnus comme des innovateurs en IA. Animé par la mission d'élargir l'accès aux soins de santé préventifs, AIRS Medical est à l'avant-garde de l'efficacité des IRM, permettant aux centres d'imagerie de servir plus de patients et de fournir des soins essentiels à leurs communautés.

Pour en savoir plus sur AIRS Medical, visitez airsmed.com/en.

À propos de HealthCare Konnect

Créé en 2019, HealthCare Konnect est rapidement devenu un leader dans la connexion des professionnels de la santé avec les technologies de pointe. Forte d'un réseau étendu couvrant l'ensemble du secteur de la santé en Suisse, l'entreprise est spécialisée dans l'introduction de solutions médicales innovantes qui répondent aux nouvelles attentes des prestataires de soins de santé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur hckonnect.com.

Ashley Guidace

AIRS Medical

directrice du marketing mondial

[email protected]

1 AIRS Medical remporte le prix 2023 Technology Innovation Leadership Award pour sa solution d'IRM optimisée par l'IA, SwiftMR

2 À des fins d'investigation dans les pays autres que les États-Unis, la Corée du Sud, le Canada, le Brésil, le Japon, Taïwan, la Malaisie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Thaïlande, le Viêt Nam, l'Indonésie et Israël. Homologation FDA 510(k) pour la prise en charge des images avec jusqu'à 50 % de réduction de la durée du scanner aux États-Unis.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2457674/airs_logo_new_Logo.jpg