Algorithmica SA annonce son classement dans le Top 10 de BarclayHedge en 2025 avec son AMC Gold Star

LUGANO, Suisse, 18 février 2026 /PRNewswire/ -- Algorithmica, une société de technologie quantitative spécialisée dans les systèmes avancés de prévision des marchés basée sur l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui que le certificat géré activement (Actively Managed Certificate - AMC) Gold Star, propulsé par sa technologie de prévision, s'est classé parmi les 10 premiers dans le classement annuel des performances 2025 de BarclayHedge.

La stratégie s'est classée 6e dans la catégorie de BarclayHedge des gestionnaires négociant des valeurs financières et des métaux, avec moins de 10 M$ d'actifs sous gestion (BarclayHedge Financials/Metals Traders Managing Less Than $10 millions).

Pour sa première année d'inclusion dans l'indice BarclayHedge, l'AMC Gold Star a généré un rendement de 15,86 % pour l'année civile 2025, net de 2,5 % de frais de gestion et de 25 % de commissions de performance. Au cours de la même période, le programme a, selon BarclayHedge, produit un ratio de Sharpe de 2,11.

« Nous sommes extrêmement fiers de la performance du certificat, tant pour les résultats publiés obtenus au cours de sa première que pour sa première année d'inclusion dans l'indice BarclayHedge », a déclaré Dr. Ioannis Foteinopoulos, cofondateur et associé gérant d'Algorithmica. « Les résultats soulignent la capacité de notre technologie à générer des rendements compétitifs tout en maintenant une gestion disciplinée des risques et un engagement fort en faveur de la décorrélation. »

La technologie de prévision d'Algorithmica est au cœur de plusieurs programmes cotés en bourse et de comptes gérés séparément, émis par des institutions financières de premier plan, dont UBS, BNP Paribas et Prometeia, dans l'Union européenne, en Suisse et dans d'autres marchés internationaux.

« Sur la base des données publiques de BarclayHedge, la performance ajustée au risque du certificat se compare favorablement à celle des dix premiers, avec un ratio de Sharpe supérieur d'environ 0,70 à celui de son homologue le plus proche », a déclaré Charles Lombardo, associé directeur du développement commercial. « La performance de 2025 de Gold Star est imputable à des rendements mensuels stables et cohérents, avec un bêta proche de zéro et une volatilité hebdomadaire annualisée de 5,92 %, par rapport au 17,26 % pour le S&P 500 au cours de la même période. »

COMETA, un autre AMC émis par BNP Paribas qui applique la technologie d'Algorithmica, a également obtenu de bons résultats dans la catégorie BarclayHedge des gestionnaires négociant des valeurs financières et des métaux, avec plus de 10 M$ d'actifs sous gestion, délivrant un rendement net de 7,51 % en 2025 avec un bêta presque nul et un drawdown maximal de 1,50 %.

À propos d'Algorithmica SA

Algorithmica SA est une société de technologie quantitative basée en Suisse qui déploie des moteurs de prédiction activés par l'intelligence artificielle pour les actifs liquides négociés en bourse. La société fournit des prévisions systématiques non discrétionnaires exclusivement aux institutions financières réglementées et aux contreparties professionnelles.

Divulgation

Le classement de BarclayHedge reflète la performance de l'année civile 2025 dans la catégorie indiquée et est basé sur des données compilées par BarclayHedge. Algorithmica n'a pas versé de rémunération pour cette inclusion. Les chiffres de performance sont nets de la structure de frais indiquée. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et ne constitue pas une offre ou une sollicitation.

Contact : Charles Lombardo, 813-808-0993, [email protected]

