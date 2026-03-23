Alibaba International lance Accio Work, un agent IA pour les entreprises du monde entier

Business agentique accéléré : un agent d'entreprise proactif conçu pour des opérations globales optimisées.

PARIS, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba International a dévoilé Accio Work, un agent IA d'entreprise « plug-and-play » qui met à la disposition des entreprises une force d'exécution immédiate, sans code et sans configuration préalable. Dès le premier jour, la plateforme déploie des agents spécialisés capables d'exécuter des opérations complexes et de long terme. Cette étape marque un tournant majeur vers le concept de « Business agentique », une nouvelle ère où l'IA dépasse le rôle d'outil de questions-réponses passif pour devenir un exécuteur actif et autonome.

Initialement lancé en novembre 2024 en tant que moteur de sourcing B2B alimenté par l'IA, Accio a rapidement évolué pour devenir un agent IA complet, utilisé aujourd'hui par plus de 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Le lancement d'Accio Work marque une nouvelle phase de cette évolution : aller au-delà du sourcing pour se transformer en un agent IA d'entreprise complet, conçu pour répondre aux besoins opérationnels variés des PME du monde entier.

« Notre vision est de démocratiser l'IA pour les entreprises », a déclaré Kuo Zhang, président d'Alibaba.com et vice-président d'Alibaba International. « Nous voulons que chaque entrepreneur - quelle que soit la taille de son équipe - ait accès à une véritable main-d'œuvre intelligente, capable d'opérer avec la puissance et l'efficacité d'un grand groupe. Les petites entreprises trouveront Accio Work particulièrement utile. »

Une « équipe d'agents » proactive et prête à être déployée

Pour les entrepreneurs non techniciens, la création d'une main-d'œuvre IA personnalisée implique généralement de naviguer entre une ingénierie complexe et des déploiements risqués. Accio Work lève ces barrières grâce à une équipe d'agents préconfigurés conçus pour accompagner tout le cycle de vie des PME - de l'analyse de marché initiale, la conception et le sourcing, jusqu'à l'optimisation des canaux de vente à long terme et la surveillance des stocks.

Son atout réside dans l'orchestration dynamique : dès la réception d'un objectif, le système assemble instantanément une équipe transversale d'agents spécialisés - analystes, créateurs, experts en logistique - pour travailler en parallèle.

Au-delà de la gestion des opérations sur le long terme, l'équipe d'agents agit de manière proactive, en fournissant des analyses stratégiques et des recommandations. Ainsi, les PME et les chefs d'entreprise indépendants peuvent exécuter des processus de commerce international, avec la précision d'une grande entreprise.

Exécution autonome et connectivité mondiale

Accio Work permet aux entrepreneurs de gérer le commerce en ligne ou des magasins physiques avec un niveau d'automatisation inédit, conçu pour alléger la lourde charge opérationnelle des PME. Les utilisateurs peuvent déployer une flotte personnalisable d'agents IA pour prendre en charge des tâches critiques, notamment :

Conformité automatisée : gestion en temps réel des déclarations de TVA, des remboursements de taxes et des documents douaniers dans plus de 100 marchés.

gestion en temps réel des déclarations de TVA, des remboursements de taxes et des documents douaniers dans plus de 100 marchés. Sourcing autonome : exécution des demandes de prix (RFQ) et conduite de négociations multi-étapes avec les fournisseurs pour obtenir les meilleures conditions.

exécution des demandes de prix (RFQ) et conduite de négociations multi-étapes avec les fournisseurs pour obtenir les meilleures conditions. Intégration opérationnelle : pilotage de l'automatisation du marketing et supervision de la logistique via des outils tels que Telegram et WhatsApp.

De plus, Accio Work permet aux utilisateurs de transformer leurs processus en « compétences » réutilisables, leur permettant de standardiser, de partager ou même de monétiser leur expertise.

Fiabilité et sécurité au cœur de l'écosystème Alibaba

S'appuyant sur l'écosystème propriétaire du groupe Alibaba, Accio Work est structurellement conçu pour réduire au maximum les hallucinations de l'IA. Contrairement aux modèles qui reposent sur des connaissances générales sujettes aux inexactitudes, Accio Work puise directement dans les tendances de consommation en temps réel et les registres de transactions commerciales réels des marketplaces d'Alibaba. Ce socle garantit que chaque résultat est spécifique, précis et pertinent sur le plan commercial.

Conscient de la sensibilité que représente la délégation de tâches critiques à l'IA, Accio Work adopte une approche axée sur la sécurité, avec des environnements isolés (sandboxes) et une gestion granulaire des autorisations. Les actions à fort enjeu - notamment celles impliquant des transactions financières ou l'accès à des fichiers - nécessitent l'approbation explicite de l'utilisateur, garantissant que l'IA opère dans des limites strictement définies. De plus, le système respecte la souveraineté des données en permettant aux utilisateurs de choisir de ne conserver aucune donnée sur les serveurs.

La plateforme Accio Work sera opérationnelle sur www.Accio.com avant la fin du mois de mars.

À propos d'Alibaba International

Alibaba International Digital Commerce Group (Alibaba International) se consacre au soutien du développement du commerce numérique mondial grâce à des technologies alimentées par l'intelligence artificielle. Le groupe opère plusieurs plateformes aux modèles économiques distincts, couvrant de nombreux pays et régions à travers le monde.