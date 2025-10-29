Alibaba.com dévoile le double champion olympique Alistair Brownlee comme membre du jury lors de l"événement CoCreate Europe d'Alibaba.com

PARIS, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, l'une des principales plateformes mondiales de commerce électronique interentreprises (B2B), a annoncé aujourd'hui que le double champion olympique de triathlon Alistair Brownlee sera membre du jury de la session "Athlete Track" de CoCreate Pitch 2025, un concours destiné aux startups orientées produit, où les PME et les entrepreneurs présentent leurs idées innovantes et se connectent avec les plus grands fabricants et investisseurs internationaux.

L'année dernière, Alibaba.com est devenu partenaire exclusif de la quatrième édition du programme Athlete365 Business Accelerator, une initiative du Comité International Olympique (CIO) visant à accompagner les athlètes dans leur double carrière et leur reconversion professionnelle, en les aidant à devenir entrepreneurs. Dans le cadre de cette initiative, Alistair Brownlee fait partie du jury d'"Athlete Track", une session de pitch dédiée aux Olympiens, Paralympiens et aux athlètes professionnels.

Le concours de pitch constitue le programme phare de CoCreate 2025, l'événement B2B d'Alibaba.com dédié aux PME, réunissant entrepreneurs, fabricants et investisseurs pour une journée complète d'échanges autour de l'innovation produit et du développement commercial.

Après une édition américaine réussie à Las Vegas en septembre 2025, la version européenne se tiendra pour la première fois à Londres le 14 novembre 2025, offrant une plateforme dynamique aux entrepreneurs pour se rencontrer et se développer.

Dix places seront réservées aux participants de la piste Athlete Track lors de la finale de CoCreate Europe à Londres. Au total, 30 finalistes présenteront leurs idées de produits en direct devant un jury ; dix lauréats recevront jusqu'à 20 000 $ de récompenses, et le grand gagnant bénéficiera de 200 000 $, sur un total de 400 000 $ de prix destinés à l'édition européenne. La session "Athlete Track" offrira également aux finalistes un accès à du mentorat, une visibilité internationale et des conseils d'experts.

Célèbre pour ses exploits sportifs, Alistair Brownlee a remporté deux médailles d'or consécutives en triathlon aux Jeux olympiques de Londres 2012 et Rio 2016. Il est également un défenseur de l'entrepreneuriat et de l'innovation en ayant cofondé sa propre agence de gestion sportive et investi dans plusieurs startups de la SportTech. Il déclare : « Je suis ravi de soutenir "Athlete Track" lors de CoCreate Pitch car il ne s'agit pas seulement d'idées commerciales. C'est aussi une question de détermination et de résilience, des qualités que nous, athlètes, démontrons chaque jour. Lancer sa propre entreprise demande la même énergie, de la créativité et de l'esprit d'équipe. J'ai hâte d'aider des athlètes à transformer ces atouts en produits novateurs pouvant avoir un impact positif sur la vie des gens. Des plateformes comme Alibaba.com offrent un soutien considérable aux PME et j'encourage tous les entrepreneurs, nouveaux comme confirmés, à en tirer parti. »

Emma Terho, présidente de la Commission des athlètes du CIO, a ajouté : « Accompagner les athlètes pendant et après leur carrière sportive est une priorité pour le CIO et la Commission des athlètes. "Athlete Track" de CoCreate Pitch illustre parfaitement le lien entre sport et entrepreneuriat, en montrant comment la discipline et la persévérance des athlètes peuvent inspirer des entreprises innovantes centrées sur le produit. Nous remercions Alibaba.com pour son engagement et son soutien aux athlètes à travers cette initiative. Nous avons hâte de découvrir la prochaine génération d'athlètes-entrepreneurs qui marqueront leur époque au-delà du terrain. ».

Kuo Zhang, président d'Alibaba.com, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Alistair au sein du jury de CoCreate Pitch. Ses succès olympiques inspirants, combinés à son expérience d'entrepreneur et d'investisseur, font de lui un choix évident comme juge de la session "Athlete Track", une initiative qui renforce encore notre engagement à soutenir les athlètes dans leurs carrières post-sportives. ».

CoCreate Europe mettra en lumière les outils innovants d'Alibaba.com, son réseau de fournisseurs, ainsi que ses solutions d'approvisionnement basées sur l'IA, telles que AI Mode et Accio, qui automatisent l'ensemble du processus de sourcing en connectant les acheteurs à plus de 200 000 fournisseurs vérifiés dans 76 catégories industrielles et un catalogue de 200 millions de produits.

L'événement présentera également le programme Trade Assurance, qui aide les PME à renforcer la confiance et la fiabilité de leur chaîne d'approvisionnement. Ensemble, ces solutions permettent aux entreprises de gagner du temps et de se concentrer sur leur croissance.

L'événement comprendra aussi des conférences et tables rondes sur des thèmes tels que la réduction des coûts, la résilience des chaînes d'approvisionnement, l'utilisation de l'IA pour la croissance, l'internationalisation et les tendances à venir en 2026 et au-delà. De nombreuses opportunités de réseautage seront proposées, connectant vendeurs, acheteurs, investisseurs et influenceurs PME.

Comment participer à CoCreate Europe – Londres, le 14 novembre (InterContinental Hotel – The O2)

Les billets sont disponibles dès maintenant sur https://www.alibabacocreate.com/ .

Les participants peuvent choisir entre les formules Générale, Premium ou VIP, offrant chacune un accès complet aux conférences, aux opportunités de networking et à des expériences exclusives.

Note aux rédacteurs :

Le montant total des prix du concours CoCreate Pitch comprend 50 % de dotations non dilutives et 50 % en crédits et services d'accompagnement.

À propos d'Alibaba.com

Lancé en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le commerce électronique interentreprises (B2B) mondial qui dessert des acheteurs et des fournisseurs dans plus de 200 pays et régions à travers le monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils qui les aident à atteindre une audience mondiale pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne rapidement et efficacement. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/5589548/Logo.jpg