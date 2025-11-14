La marketplace BtoB Alibaba.com franchit une nouvelle étape dans l'intégration de l'IA agentique et dévoile « AI Mode »

PARIS, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de son tout premier événement phare, CoCreate Europe, à Londres, Alibaba.com, marketplace leader du e-commerce BtoB, annonce le lancement de la fonctionnalité « AI mode » qui intègre directement des capacités d'IA agentique dans le parcours utilisateur. Après avoir annoncé en septembre dernier l'option « deep search »[1] sur sa plateforme, Alibaba.com franchit une nouvelle étape vers une plateforme de e-commerce alimentée par l'IA agentique.

L'annonce intervient dans un contexte de croissance pour la plateforme : le volume de commandes européennes a bondi de 57 % sur un an, tandis que le nombre de vendeurs actifs dans le monde a progressé de 50 % par rapport à la même période l'an dernier. Ces résultats traduisent une confiance croissante des PME dans le commerce transfrontalier — et soutiennent la prochaine phase stratégique d'Alibaba.com : placer l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience du commerce mondial.

« IA mode », dont le déploiement est prévu en décembre, redéfinit la façon dont les entreprises découvrent, évaluent et interagissent avec les fournisseurs sur un marché inter-entreprises de 30 000 milliards de dollars.

Un pari décisif sur l'IA agentique

La demande d'informations intelligentes, fiables et exploitables atteint un point de bascule alors que plus de 90 % des acheteurs B2B utilisent des outils d'IA pour leurs processus d'approvisionnement et d'évaluation[2], et que l'IA alimente plus de la moitié des recherches en ligne[3].

Une fois active, la fonctionnalité « IA mode » interprétera les requêtes en langage naturel, analysera les spécifications techniques et comparera automatiquement les fournisseurs en fonction des prix, de la logistique, des certifications et des capacités de production — offrant des recommandations personnalisées en quelques secondes. En s'appuyant sur les services existants d'Alibaba.com, tels que le paiement sécurisé, la garantie Trade Assurance et le service après–vente, « IA mode » vise à permettre une expérience commerciale entièrement automatisée et intégrée de bout en bout.

Kuo Zhang, président d'Alibaba.com, a déclaré : « L'IA n'est plus un outil complémentaire chez Alibaba.com – elle devient le système d'exploitation de notre plateforme. »

Accéder à « l'offre invisible de produits »

« IA Mode » est propulsé par Accio, le premier moteur de recherche B2B au monde basé sur l'IA, lancé en 2024 et désormais largement optimisé. Grâce à ses capacités multimodales avancées, Accio peut extraire le sens d'éléments non structurés — comme des croquis produits, des plans d'ingénierie, des documents, des certificats, ou encore des capacités et antécédents d'usine — pour les associer aux capacités industrielles pertinentes.

Cette technologie permet de faire remonter ce qu'Alibaba.com appelle « l'offre invisible de produits » : un vaste réseau de fournisseurs spécialisés, sur mesure ou à focus régional — souvent des PME à fort potentiel — dont l'expertise reste invisible dans les modèles de recherche traditionnels fondés sur les mots–clés.

En mettant en lumière ces fournisseurs, la fonctionnalité « IA mode » aide les PME à innover davantage sur leurs produits et à renforcer la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement.

L'Europe mise sur le commerce piloté par l'IA

L'essor des commandes européennes reflète une évolution plus large du tissu économique régional. Aujourd'hui, 90 % des PME européennes considèrent l'innovation produit comme essentielle à leur stratégie de croissance, selon une étude menée par Alibaba.com avec Censuswide, et 62 % se disent prêtes à utiliser des outils d'IA pour stimuler l'innovation en conception, sourcing et production.

Sous l'effet combiné de réglementations environnementales plus strictes, du besoin de diversification des chaînes d'approvisionnement et d'une concurrence accrue, les entreprises européennes se tournent vers des solutions d'approvisionnement plus intelligentes, rapides et transparentes. La fonction « IA Mode » a été conçue précisément pour répondre à cet environnement — en aidant les acheteurs à naviguer dans la conformité, à identifier des partenaires durables et à mettre sur le marché des produits personnalisés plus rapidement.

En renforçant son engagement envers les PME européennes, Alibaba.com positionne « IA Mode » à la fois comme une avancée technologique majeure et un atout stratégique — offrant aux entreprises la capacité de rivaliser à l'échelle mondiale, d'innover efficacement et d'acheter avec plus d'intelligence.

