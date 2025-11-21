TROIS PME FRANCAISES LAURÉATES DU COCREATE PITCH D'ALIBABA.COM ET RECOMPENSÉES CHACUNES D'UN PRIX DE 20 000 $

Azza Fencing, Opack et Portalo reconnus comme les principaux innovateurs produit en Europe lors de CoCreate Europe, l'événement phare B2B d'Alibaba.com en Europe

PARIS, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'événement B2B phare d'Alibaba.com, le concours CoCreate Pitch organisé à Londres le 14 novembre, a rassemblé 30 finalistes[1] sélectionnés parmi des milliers de PME européennes. Chacun a présenté un exposé de 90 secondes devant un jury prestigieux, rivalisant pour décrocher le titre convoité du produit le plus innovant d'Europe.

Harrison Nott, 15 ans, originaire du Royaume-Uni, désigné Grand Lauréat du concours

Alibaba.com CoCreate Europe Winners & Judges (PRNewsfoto/Alibaba.com)

La compétition dédiée aux start-ups et à l'innovation produit a désigné son Grand Lauréat : Harrison Nott, 15 ans, originaire du Royaume-Uni et fondateur de la jeune entreprise CoolTowel™. Son innovation, saluée par les juges comme une « présentation exceptionnelle » et un « produit brillant », offre un soulagement réfrigérant instantanée et réutilisable, idéal pour le sport, les fortes chaleurs et les activités en plein air.

En récompense de son idée visionnaire, Harrison reçoit un prix d'une valeur totale de 200 000 $[2] pour soutenir le développement et la mise à l'échelle de CoolTowel™. Déjà à la tête d'un chiffre d'affaires annuel de 200 000 £, il partage son parcours entrepreneurial auprès d'une communauté de plus de 50 000 abonnés et cumule plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux.

Les PME françaises à l'honneur de CoCreate Europe

En plus du Grand Lauréat, dix autres finalistes ont été félicités et ont chacun remporté un lot de récompenses d'une valeur de 20 000 $[3] pour leurs innovations. Parmi ces finalistes distingués figurent notamment trois entreprises françaises :

Azza Besbes, escrimeuse de haut niveau et Fondatrice de Azza Fencing : marque de chaussures professionnelles créée en 2020 pour les escrimeurs qu'ils soient novices ou de haut niveau. Elle a notamment gagné un prix dans la catégorie « athlètes », dans le cadre d'un programme lancé en partenariat avec le Comité International Olympique et CoCreate Pitch Europe afin de soutenir des athlètes professionnels dans leur parcours entrepreneurial.

: marque de chaussures professionnelles créée en 2020 pour les escrimeurs qu'ils soient novices ou de haut niveau. Elle a notamment gagné un prix dans la catégorie « athlètes », dans le cadre d'un programme lancé en partenariat avec le Comité International Olympique et CoCreate Pitch Europe afin de soutenir des athlètes professionnels dans leur parcours entrepreneurial. Chrystelle Peltier, CEO & Co-fondatrice d'Opack : marque qui propose le colis du futur, un emballage circulaire, responsable et accessible créée en 2022.

marque qui propose le colis du futur, un emballage circulaire, responsable et accessible créée en 2022. Karim Ali, fondateur de Portalo : une solution d'hygiène portable et éco-conçue en développement depuis 3 ans.

Pour cette première édition européenne, Alibaba.com a observé un niveau exceptionnel de candidatures au CoCreate Pitch, notamment de la part des PME françaises. Celles-ci se distinguent par un taux d'adoption de l'intelligence artificielle particulièrement élevé (62 %), supérieur à celui des PME anglaises, italiennes et allemandes, illustrant un véritable dynamisme entrepreneurial autour des technologies d'IA.

À l'issue des éditions européennes et américaines du CoCreate Pitch, qui ont recueilli plus de 14 000 candidatures provenant d'Europe, Alibaba.com a attribué un total de 1 million de dollars en récompenses à des PME innovantes des deux côtés de l'Atlantique. Ces deux événements, qui ont réuni plus de 5 500 PME au total, illustrent l'engagement d'Alibaba.com à accompagner les entreprises dans l'accélération de leur croissance, l'adoption d'outils d'intelligence artificielle pour transformer leurs pratiques d'approvisionnement, et l'accès à de nouvelles opportunités de développement.

Kuo Zhang, Président d'Alibaba.com, déclare : « CoCreate Europe a été un événement exceptionnel, mettant à l'honneur le meilleur de l'innovation produit des PME européennes. Nous avons été profondément inspirés par la créativité, la fraîcheur des idées et la qualité des solutions présentées lors de cette compétition très disputée, et nous avons un lauréat véritablement unique avec Harrison Nott et CoolTowel™. Chez Alibaba.com, nous nous engageons à aider les PME à concrétiser leurs ambitions de croissance en rendant les outils numériques et l'intelligence artificielle plus accessibles. Nous sommes impatients de poursuivre ce soutien dans les années à venir. »

À propos d'Alibaba.com

Lancé en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le commerce électronique interentreprises (B2B) mondial qui dessert des acheteurs et des fournisseurs dans plus de 200 pays et régions à travers le monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils qui les aident à atteindre une audience mondiale pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne rapidement et efficacement. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

[1] Liste complète des finalistes : ACF - Alexander Castaneda Fusion (Colombie), Auzi (Royaume-Uni), Azza Fencing (France), B1st paddling (Hongrie), Capio Robotics (Italie), Cooltowel (Royaume-Uni), Daylilie (Canada), Drydee Natural (Italie), Fabric Change Ltd (Royaume-Uni), FenyCare (France), Garados (Allemagne), HUID (Royaume-Uni), Intotum (Royaume-Uni), Lady Survivors (Royaume-Uni), Mabra (Royaume-Uni), Nirvana Van (France), Nudaim3D (Allemagne), Nutri Troops (Royaume-Uni), Onalaja (Royaume-Uni), Opack (France), Paper-Capers (Royaume-Uni), Portalo (France), Razeco (Allemagne), Red-Scue (Royaume-Uni), Reeflex (Italie), Sportechus (Royaume-Uni), Sweet Wild Scents (Royaume-Uni), Tornerò GmbH (Allemagne), Trainom GmbH (Allemagne) & Wichtelbox (Allemagne).

[2] Le montant total du prix CoCreate Pitch comprend 50 % de prix non dilutifs et 50 % de crédits et d'assistance.

[3] 50 % en espèces et 50 % en crédits d'approvisionnement sur Alibaba.com.

