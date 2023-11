Alibaba.com Lance Son Pavillon Européen

Le "Programme de fournisseurs vérifiés" facilite la recherche de fournisseurs fiables sur la plateforme.

PARIS, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, une marketplace de premier plan de commerce international B2B, annonce l'élargissement de son Pavillon européen, une ressource dédiée aux produits certifiés UE/UK provenant de fournisseurs vérifiés.

Le Pavillon européen est soutenu par TÜV Rheinland, acteur majeur dans le domaine des tests et certifications de produits, qui collabore désormais avec Alibaba.com avec le programme "Verified Supplier", permettant aux acheteurs B2B d'identifier facilement des fournisseurs dignes de confiance.

La décision d'étendre le Pavillon européen, avec « Verified Supplier », arrive alors que les acheteurs B2B accordent une importance croissante à l'approvisionnement en produits fiables, mais sont confrontés à des difficultés pour y accéder.

Choisir des fournisseurs en toute confiance

Le programme « Verified Supplier » permet aux acheteurs B2B d'identifier des fournisseurs fiables et réputés pour la qualité de leurs transactions sur la plateforme. TÜV Rheinland, permet cela grâce à son expertise en matière de tests et de certification de produits, en validant la crédibilité des fournisseurs sur la plateforme.

Protection par l'Assurance Commerciale

Le Pavillon européen propose également un programme d'Assurance Commerciale assurant une sécurité optimale aux acheteurs durant toute la transaction. Cette initiative offre des méthodes de paiement fiables et simples pour les commandes B2B, des services de dépôt fiduciaire renforçant la sûreté des échanges, et des garanties face aux imprévus, tels que les retards de livraison.

Des millions de produits sont livrés à temps et retournables facilement.

"Nous sommes conscients des défis rencontrés par les acheteurs B2B, notamment les PME, pour dénicher des produits de premier oix. Avec le nouveau Pavillon européen d'Alibaba.com, nous ambitionnons de rectifier cette situation. Désormais, les professionnels ont la possibilité de sélectionner parmi une gamme variée de fournisseurs certifiés en un clic. Nous sommes impatients d'étendre cette plateforme et d'aider les acheteurs B2B à atteindre un niveau de croissance encore plus important" explique Michelle Lau, Managing Director France chez Alibaba.com.

Frank Dorssers, Senior Vice President Systems, Customized Services, TÜV Rheinland ajoute : "Alors qu'aujourd'hui les entreprises s'approvisionnent souvent à l'échelle internationale, le programme Verified Supplier est un outil essentiel pour garantir la crédibilité des vendeurs et réduire les risques de litiges ou de pertes. L'inclusion de fournisseurs vérifiés dans le Pavillon européen va intensifier la confiance et la clarté lors des échanges B2B et améliorera en fin de compte l'ensemble de l'expérience d'approvisionnement en ligne."

A propos d'Alibaba.com

Lancé en 1999, Alibaba.com est un leader du e-commerce B2B à l'échelle mondiale, connectant acheteurs et fournisseurs de plus de 200 pays et régions. La plateforme offre des outils permettant aux entreprises de promouvoir leurs produits à l'international et aux acheteurs de trouver des produits, des fournisseurs et de passer des commandes de manière rapide et efficace. Alibaba.com est une entité clé du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.