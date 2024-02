LES PME FRANCAISES DE PLUS EN PLUS CONFIANTES DANS LEUR AVENIR MAIS DES DEFIS COMMERCIAUX PERSISTENT

Le salon en ligne « March Expo 2024 » d'Alibaba.com

au service des acheteurs B2B

PARIS, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, plateforme B2B de premier plan pour l'e-commerce à l'échelle mondiale, profite du démarrage de sa « March Expo » pour dévoiler les résultats d'une étude* menée auprès de 500 dirigeants de PME en France.

Selon l'étude, 78% des décideurs de PME françaises interrogés sont plus confiants** vis-à-vis de leurs perspectives de croissance, néanmoins, le marketing, l'acquisition de clients et l'utilisation des nouvelles technologies restent des défis (36%), tout comme l'inflation (30%).

La chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des stocks sont des sujets de préoccupation pour les répondants (29%). Ainsi, nouer des relations avec de nouveaux fournisseurs est essentiel pour 75% des dirigeants interrogés. Face à cet enjeu, les marketplaces B2B sont désormais utilisées par 36% des répondants pour le sourcing.

Pendant le salon en ligne « March Expo », Alibaba.com propose aux entreprises des « services garantis » : prix fixes, livraison efficace, remboursements garantis et simplifiés. Un million de nouveaux produits seront disponibles, ainsi que deux millions de « best sellers ». Les acheteurs B2B pourront découvrir ces produits et les usines des fournisseurs par le biais de livestreaming et de milliers de « showrooms » en réalité virtuelle.

« Il est encourageant de constater que les PME françaises sont optimistes quant à leurs croissances. Néanmoins, notre étude souligne également certains défis, chez Alibaba.com, nous nous efforçons de rendre les achats en ligne internationaux aussi simples et transparents que possible. » affirme Jijay Shen, Directeur Général d'Alibaba.com en Europe.

La March Expo commence le 1er mars sur Alibaba.com.

A propos d'Alibaba.com

Lancée en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le e-commerce B2B mondial qui sert les acheteurs et les fournisseurs de plus de 200 pays et régions du monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils leur permettant d'atteindre un public mondial pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne de manière rapide et efficace. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

*L'étude a été réalisée par Censuswide auprès d'un échantillon de 500 décideurs (âgés de 18 ans et plus) au sein de PME chargées des achats dans des entreprises de moins de 150 employés à travers la France (à l'exclusion des travailleurs indépendants)

Les données ont été collectées entre le 08.02.2024 et le 14.02.2024. Censuswide respecte et emploie des membres de la Market Research Society et suit le code de conduite de la MRS, qui est basé sur les principes de l'ESOMAR.

**Plus confiant = significativement plus confiant et plutôt plus confiant.

Priorités*= Priorité importante et plutôt prioritaire.

D'accord* Tout à fait d'accord et plutôt d'accord.

