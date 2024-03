+ 33% d'Acheteurs Français sur Alibaba.com Durant la March Expo : Une Hausse Record

Face aux tensions macroéconomiques et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les PME se tournent de plus en plus vers les marketplaces B2B

PARIS, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, plateforme de e-commerce B2B mondiale, enregistre une croissance significative du nombre d'acheteurs B2B actifs en France* (33 %) et du nombre de visiteurs uniques quotidiens (18%) lors de la March Expo 2024.

La March Expo est le salon commercial virtuel d'Alibaba.com, qui vise à connecter les acheteurs B2B et les vendeurs du monde entier, pour découvrir de nouveaux produits et services pour leur entreprise.

En France, l'un des secteurs les plus actifs sur la plateforme était la beauté et en particulier pour des articles de manucure créative. La valeur du marché français de la beauté et du bien-être a fortement augmenté ces dernières années, passant de 11 milliards d'euros en 2014 à 12,9 milliards d'euros en 2022. *

Les autres catégories de produits les plus populaires en termes de Gross Merchandise Value (GMV) pour les acheteurs français sont les vêtements et accessoires (vestes et gilets pour hommes), la joaillerie, les lunettes, les montres et les accessoires.

Cette forte demande de la part des PME en France reflète un changement plus global vers des canaux de sourcing numériques. Selon l'enquête « Alibaba.com B2B Sentiment Survey », menée auprès de 500 décideurs de PME françaises, 36 % d'entre elles se fournissent désormais via des marketplaces B2B en ligne.

La March Expo 2024 se tiendra jusqu'au 31 mars, avec son programme "Alibaba Guaranteed" elle continuera d'offrir aux PME françaises un accès à des prix fixes, des d'achats bas, une livraison à l'heure, et des remboursements facilités. Grâce à cette offre, il n'est plus nécessaire de négocier avec les fournisseurs et de suivre l'état d'avancement d'une livraison ou d'une compensation financière pour une commande.

Jijay Shen, Directeur Général d'Alibaba.com en Europe déclare : "Lors de la March Expo, nous avons constaté que les PME se concentrent sur la croissance. Les plateformes de e-commerce B2B en ligne, comme Alibaba.com, rendent l'approvisionnement transfrontalier plus facile que jamais. Alors que nous anticipons le reste de l'année, les marketplace B2B seront un outil puissant pour aider les PME à se digitaliser et à saisir des opportunités."

