Alma, une société de Sisram Medical, annonce le lancement d'Alma Duo, une solution innovante et validée par la FDA et la CE, qui favorise le bien-être sexuel des hommes et des femmes

NUREMBERG, Allemagne, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Alma, l'un des trois leaders mondiaux de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie et médecine esthétique, a annoncé le lancement de son nouveau produit de bien-être sexuel, Alma Duo.

Alma, a Sisram Medical company, announces the launch of Alma Duo - an advanced, FDA and CE approved solution that promotes sexual wellness for men and women.

Alma Duo est une solution sûre, non invasive efficace et indolore, qui permet aux patients de retrouver une vie sexuelle spontanée. Elle est inscrite et répertoriée auprès de la FDA en tant que dispositif médical de classe I, et auprès de la CE en tant que dispositif médical de classe IIb. Grâce aux ondes de choc, la plateforme stimule le flux sanguin vers les organes sexuels, rétablissant ainsi leur fonction naturelle et aidant à lutter contre les troubles de la fonction vasculaire.

Alma Duo intègre une technologie acoustique avancée basée sur l'énergie électrohydraulique, et des ondes de choc de faible intensité qui provoquent un stress mécanique au niveau de la zone ciblée. Cela provoque une cicatrisation qui stimulent le corps afin de créer de nouvelles artérioles au niveau de la zone ciblée, améliorant ainsi la circulation sanguine.

« En tant que fournisseur mondial de technologies laser, optique, radiofréquence et ultrasons pour la médecine et la chirurgie esthétique, nous nous concentrons sur la création de technologies exceptionnelles qui améliorent le bien-être de nos patients a déclaré Lior Dayan, PDG de Sisram Medical et d'Alma. Le lancement d'Alma Duo démontre notre capacité à innover en développant des technologies révolutionnaires qui permettent aux médecins de proposer à leurs patients des solutions concrètes et efficaces afin de répondre aux problèmes auxquels ils sont confrontés, et d'améliorer leur qualité de vie.

Le bien-être sexuel est un sujet important qui concerne les hommes et les femmes. Trois cents millions d'hommes dans le monde souffrent des problèmes d'érection, et 60 % des femmes déclarent avoir une vie sexuelle insatisfaisante. Pourtant, la sexualité est un sujet tabou dont les personnes ont dû mal à parler, même avec leur médecin. Grâce Alma Duo, les professionnels de la santé disposent d'une solution efficace pour leurs patients, qui ne nécessite ni pilules, ni aiguilles, ni chirurgie, et sans temps de récupération. »

À propos d'Alma Lasers

Filiale principale de Sisram Medical, Alma est un des leaders mondiaux de haute technologie et extrêmement fiables. C'est une entreprise dynamique ayant l'ambition de devenir la référence en France dans le domaine de la chirurgie et de la médecine esthétique en proposant des technologies de pointe à ses partenaires et clients dans plus de 90 pays différents. Depuis plus de 20 ans, Alma conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux dotés de technologies laser, optique, radiofréquence et ultrasons testés et approuvés dans le monde entier.

Ce sont ces diverses innovations qui permettent à Alma de rester à la pointe de la technologie.

