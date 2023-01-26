Bir Sisram Medical şirketi olan Alma, erkekler ve kadınlar için cinsel sağlığı destekleyen, FDA ve CE onaylı gelişmiş bir çözüm olan Alma Duo'nun satışa sunulduğunu duyurdu

NURNBERG, Almanya, 26 Ocak 2023 /PRNewswire/ -- Enerji bazlı medikal ve estetik çözümlerin en büyük üç küresel liderinden biri olan Alma, yeni cinsel sağlık ürünü Alma Duo 'nun piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Alma, a Sisram Medical company, announces the launch of Alma Duo - an advanced, FDA and CE approved solution that promotes sexual wellness for men and women.

Alma Duo güvenli, invazif olmayan, etkili, ağrısız ve hastaların yatak odalarında doğallığı yeniden bulmalarını sağlayan gelişmiş bir çözümdür. FDA tarafından Sınıf I tıbbi cihaz olarak ve CE tarafından Sınıf IIb tıbbi cihaz olarak onaylıdır. Şok dalgası teknolojisinde altın standardı kullanan platform, cinsel organlara kan akışını uyararak doğal işlevlerini geri kazandırır ve bozulmuş damar işlevinin etkilerine yardımcı olur.

Alma Duo bünyesinde, elektrohidrolik güce dayalı gelişmiş akustik teknolojisini ve tedavi dokusunda mekanik strese neden olan düşük yoğunluklu şok dalgalarını barındırır. Bu sayede bir dizi kademeli yara iyileştirme yanıtını tetikleyerek, böylece vücudu odaklanılan bölgede yeni arteriyoller oluşturup, daha iyi kan akışı sağlaması için uyarır.

Sisram Medical ve Alma'nın CEO'su Lior Dayan, "Cerrahi, medikal estetik ve güzellik pazarları için enerji bazlı çözümlerde dünya lideri bir sağlayıcı olarak, hizmet verdiğimiz insanların sağlığına katkıda bulunan olağanüstü teknolojiler ve çözümler geliştirmeye odaklandık" diyor. "Alma Duo'nun lansmanı, hekimlerin hastalarının karşılaştığı sorunlara gerçek ve etkili çözümler sunmalarını ve yaşam kalitelerini artırmalarını sağlayan yenilikçi teknolojiler geliştirmede nasıl öncülük ettiğimizin bir başka örneğidir."

Dayan, "Cinsel sağlık hem erkekler hem de kadınlar için önemli bir tedavi kategorisidir" diyor. "Şu anda dünya genelinde 300 milyon erkek sertleşme bozukluğu yaşıyor ve kadınların yüzde 60'ı seks hayatlarından hoşnut olmadığını belirtiyor. Üstelik cinsel performans, insanların doktorlarıyla bile konuşmaktan pek hoşlanmadığı, tabu diyebileceğimiz bir konu. Yeni Alma Duo sayesinde hekimler, hastalarıyla sohbet ederek onlara ilaç, enjeksiyon ya da ameliyat olmadan ve sıfır iyileşme süresiyle hayat değiştiren, ağrısız bir tedavi sunabilirler."

Alma Lasers Hakkında

Sisram Medical'ın ana alt kuruluşu olan Alma, enerji bazlı tıbbi estetik çözümleri konusunda önde gelen küresel bir tedarikçidir ve dünya çapında 90'dan fazla ülkede iş ortaklarına ve müşterilerine en son teknolojileri sunar. Alma yirmi yıl içinde, klinik kanıtlar, kanıtlanmış deneyim ve gerçek hayat verileriyle desteklenen önemli ve geniş kapsamlı bir bilgi tabanına sahip oldu. Şirketin teknolojilerini ve ürün geliştirme süreçlerini güçlendiren ve Alma'nın teknolojinin ön saflarında kalmasını sağlayan, arkasındaki bu bilgi birikimi ve uzmanlardır.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=32fDqTfewCw

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SOURCE Alma