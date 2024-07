Altair signe un partenariat avec Aitek pour les régions d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale

Aitek proposera les solutions de pointe d'Altair en matière d'analyse de données et d'IA à travers le Maroc, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun.

TROY, Michigan, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Altair (Nasdaq : ALTR), un leader mondial de l'intelligence numérique, est ravi d'accueillir Aitek en tant que nouveau Partenaire de distribution. Dans le cadre de ce partenariat, Aitek proposera les solutions d'analyse de données et d'intelligence artificielle (IA) d'Altair à ses clients dans les régions d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale.

Altair welcomes Aitek as a new channel partner. Aitek will offer Altair’s leading data analytics and artificial intelligence (AI) solutions to its customers throughout the North, West, and Central African Regions.

"Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat stratégique qui nous permettra de poursuivre notre expansion dans une région dynamique et en pleine croissance, capable d'adopter rapidement des solutions technologiques ", a déclaré Stefano Deiana, Vice-Président d'Altair pour la France, l'Italie, l'Espagne et l'Afrique. "Aitek doit son succès à sa forte présence locale dans plusieurs pays, ainsi qu'à sa forte intégration dans les environnements technologiques et commerciaux."

Implantée en Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale, la mission principale d'Aitek est d'être le partenaire clé entre Altair et ses grands comptes sur le continent africain. Ce partenariat confirme l'engagement d'Altair et d'Aitek à fournir des solutions technologiques avancées et fiables aux entreprises et organisations à travers l'Afrique.

"La révolution numérique de l'Afrique est en cours, portée par des technologies convergentes telles que l'IA, l'IoT et le Big Data. Ces technologies sont des catalyseurs de l'innovation et de la croissance économique, offrant à l'Afrique une occasion unique de combler le fossé avec les autres continents. C'est le moment d'embrasser le changement et de sauter le pas ", a déclaré Redda Ben Geloune, Président et Fondateur d'Aitek. "En nous associant à Altair, nous souhaitons créer une histoire à succès non seulement pour nos entreprises mais aussi pour le développement économique de l'Afrique. Ensemble, nous pouvons accélérer l'adoption de solutions basées sur l'IA, améliorer la productivité des entreprises et transformer divers secteurs pour une croissance durable. Cela pourrait changer le paradigme actuel et propulser l'Afrique, le continent le plus riche en ressources, en une économie puissante."

Altair travaille avec un réseau mondial de Partenaires technologiques et de distribution. Pour en savoir plus ou pour devenir partenaire, visitez https://altairengineering.fr/partners/

