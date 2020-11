Alter Domus choisit Yardi pour améliorer sa stratégie immobilière internationale

Yardi sera un élément clé de la solution immobilière internationale intégrée d'Alter Domus, en fournissant des services sur mesure à ses clients internationaux

AMSTERDAM et LUXEMBOURG, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Alter Domus, un des principaux fournisseurs de services aux fonds et aux entreprises pour les gestionnaires d'investissements alternatifs, a choisi Yardi ® comme partenaire technologique pour améliorer la stratégie immobilière internationale d'Alter Domus. Alter Domus gère plus de 110 milliards de dollars d'actifs immobiliers sous administration en tant que partenaire de 18 des 20 plus grands investisseurs immobiliers au monde.

Alter Domus a adopté Yardi Investment Management pour rationaliser davantage les rapports pour les structures d'investissement immobilier transfrontalières et couvrir toute la chaîne de valeur, des actifs aux investisseurs. Alter Domus utilisera également Yardi Debt Management, un module développé spécifiquement pour ajouter des capacités de service des prêts à l'outil de comptabilité et de reporting verticalement intégré. Les solutions Yardi sont intégrées dans la solution immobilière internationale d'Alter Domus afin d'offrir un environnement de données et de rapports exhaustifs et verticalement intégrés pour les produits immobiliers d'actions et de dettes gérés par des gestionnaires d'investissement internationaux.

Anita Lyse, responsable de l'immobilier chez Alter Domus a déclaré : « Alors que nous continuons à considérer la mondialisation de l'immobilier comme une classe d'actifs, les structures d'investissement deviennent plus complexes et sont administrées dans un plus grand nombre de juridictions, dont les besoins locaux et les exigences de conformité divergent. La qualité des données est essentielle à l'efficacité des services et de l'administration des actifs à travers les frontières. Nous sommes heureux de nous associer à Yardi pour mettre en œuvre notre solution immobilière internationale intégrée, car cela renforcera encore notre capacité à fournir des services de qualité supérieure avec rapidité, précision et transparence. En combinant cela avec notre solution de portail dans le Cloud, CorPro, nous disposons d'un environnement technologique unique qui améliore encore nos processus opérationnels et permet à nos clients et à leurs investisseurs d'accéder en temps quasi réel à des informations de portefeuille détaillées et de haute qualité ».

« Nous sommes très heureux de nous associer à Alter Domus sur une base mondiale », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président de Yardi pour l'international. « Nous nous réjouissons de travailler avec une entreprise qui, avec un esprit orienté vers le client, accorde la plus grande importance à la qualité du service et à l'attention personnalisée que reçoit chaque client. »

À propos d'Alter Domus

De nombreuses sociétés internationales de capital-investissement, des sociétés immobilières et des gestionnaires de dettes privées de premier plan choisissent Alter Domus comme partenaire de croissance. Se consacrant exclusivement aux stratégies alternatives, leur réseau établi de 2 500 collaborateurs fournit des services d'administration de fonds, des services aux entreprises, des services de dépositaire, des prix de transfert, des services de domiciliation, des services de société de gestion, des services d'administration de prêts, des services d'agence, des services de règlement des transactions et des services de gestion des CLO dans plus de 40 bureaux et comptoirs dans le monde. Pour plus d'information, consultez le site alterdomus.com .

À propos de Yardi

Yardi® conçoit et soutient des logiciels de placement et de gestion immobilière de pointe pour tous les types et toutes les tailles de sociétés civiles immobilières. Établie en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et sert des clients du monde entier à partir de bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'information, consultez le site Yardi.com/EU .

