Alter Domus kiest voor Yardi om zijn globale vastgoedstrategie te verbeteren

AMSTERDAM en LUXEMBURG, 18 november 2020 /PRNewswire/ -- Alter Domus, een toonaangevende provider van fonds- en bedrijfsservices aan beheerders van alternatieve investeringen, heeft Yardi ® gekozen als technologiepartner om de globale vastgoedstrategie van Alter Domus te verbeteren. Alter Domus heeft meer dan $110 miljard aan onroerend goed activa in beheer en is partner van 18 van de 20 grootste vastgoedinvesteerders wereldwijd.

Alter Domus heeft Yardi Investment Management aangewezen voor het stroomlijnen van de rapportage van grensoverschrijdende structuren voor vastgoedinvesteringen en beheert de volledige value chain van activa tot investeerders. Alter Domus zal ook gebruik maken van Yardi Debt Management, een module die specifiek is ontwikkeld om mogelijkheden voor het verstrekken van kredieten toe te voegen aan de verticaal geïntegreerde boekhoud- en rapportage-oplossing. De oplossingen van Yardi worden ingesloten in de Integrated Global Real Estate Solution van Alter Domus om een verticaal, geïntegreerde, alomvattende rapportage- en gegevensomgeving aan te bieden voor vastgoedvermogen en schuldproducten die worden beheerd door internationale en wereldwijde investeringsbeheerders.

Anita Lyse, hoofd van Real Estate voor Alter Domus, zegt: "Nu we de globalisering van vastgoed als activa blijven zien, worden investeringsstructuren steeds complexer en worden ze in steeds meer rechtsgebieden beheerd, waarvan de plaatselijke behoeften en nalevingsvereisten nogal uiteenlopen. De gegevenskwaliteit is van cruciaal belang voor een effectieve dienstverlening voor activa en administratie over de grenzen heen. We zijn verheugd met Yardi als partner om onze Integrated Global Real Estate Solution mogelijk te maken, aangezien dit ons vermogen om diensten van topkwaliteit snel, nauwkeurig en op transparante wijze aan te bieden, verder zal versterken. Door dit te combineren met onze cloud portal-oplossing, CorPro, beschikken we over een unieke technologische omgeving die onze operationele processen verder verbetert en bijna in realtime toegang geeft tot kwalitatieve, gedetailleerde informatie over portfolio's aan onze klanten en investeerders."

"We zijn zeer blij met Yardi als partner op wereldwijde basis," zei Neal Gemassmer, vice president of international voor Yardi. "We kijken uit om samen te werken met een bedrijf met een klantgerichte mentaliteit dat zeer veel belang hecht aan de kwaliteit van de diensten en de persoonlijke aandacht die elke klant verdient."

Over Alter Domus

Vele toonaangevende internationale private vermogensbedrijven, bedrijven voor onroerend goed en privé schuldbeheerders kiezen Alter Domus als hun partner voor groei. Uitsluitend gericht op alternatieve strategieën, biedt hun gevestigde netwerk van 2.500 werknemers ondermeer beheer van fondsen, zakelijke dienstverlening, bewaarnemingsdiensten, transferprijsstelling, domiciliëring, diensten voor management bedrijven, kredietadministratie, agentschapdiensten, handelsregelingen en CLO-beheerdiensten in meer dan 40 kantoren wereldwijd. Ga voor meer informatie naar alterdomus.com .

Over Yardi

Yardi® ontwikkelt en ondersteunt toonaangevend software voor investerings- en eigendomsbeheer voor alle types en groottes van vastgoedbedrijven. Opgericht in 1984 is Yardi gevestigd in Santa Barbara, Californië en ondersteunt klanten wereldwijd vanuit kantoren in Australië, Azië, het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika. Ga voor meer informatie naar Yardi.com/EU .

