Base Investment accroît son efficacité en matière de rapports et renforcent les relations avec ses clients grâce au logiciel de Yardi

Une société d'investissement immobilier indépendante améliore les opérations de gestion immobilière interne grâce à une solution de gestion des actifs et des biens basée sur le cloud

AMSTERDAM, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Base Investments, une société d'investissement immobilier indépendante pour les investisseurs internationaux, opte pour la technologie Yardi®.

Grâce aux solutions issues de la suite commerciale Yardi®, Base a amélioré sa communication pour offrir un service rehaussé à ses clients. La plateforme innovante de Yardi fournit une analyse améliorée qui donne un aperçu des rendements des actifs et des projets et offre des capacités de gestion de la construction. En outre, le logiciel a amélioré les processus comptables en rationalisant la facturation, les bons de commande et le registre des loyers à l'interne. Le logiciel a également contribué à accélérer la production de rapports et à éliminer le besoin de recourir à des parties externes.

« D'après notre expérience, nous savons que pour croître, construire une plateforme plus importante et être efficace tout en fournissant des services de qualité à vos locataires, il faut le faire soi-même, a déclaré Rodiaan Gijselaar, directeur général de Base Investments. Grâce à l'intégration de Yardi, nous avons pu mettre en œuvre en un rien de temps la gestion de nos propriétés et de nos actifs. En gérant l'ensemble de nos opérations comptables, immobilières et nos opérations d'actifs par l'intermédiaire d'une seule base de données, nous avons acquis une source unique de vérité et amélioré les relations avec nos clients. »

« Chez Yardi, nous nous engageons à fournir des solutions avant-gardistes qui permettent à nos clients actifs localement sur le marché intermédiaire de stimuler l'efficacité, de maximiser les rendements des investissements et d'améliorer la satisfaction des clients, a déclaré Neal Gemassmer, vice-président et directeur général de Yardi. Nous sommes ravis de constater les avantages immédiats dont bénéficie Base Investments grâce à la simplification des processus qu'offrent nos solutions et nous sommes impatients de voir sa croissance se poursuivre. »

À propos de Base Investments

Base Investments est une société d'investissement immobilier indépendante fondée en 2020 et basée aux Pays-Bas. Elle investit dans l'immobilier, réalise des rendements cibles et s'engage à respecter la promesse des accords de Paris. Grâce à ses solutions plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces, telles que les plateformes d'investissement Physicus et UrbanLinx, l'entreprise est en mesure de convertir rapidement des bâtiments et aide ses clients à atteindre leurs objectifs financiers et ESG. Son objectif est de réduire les émissions de CO2 de 100 millions de kilogrammes d'ici 2030. Cela équivaut à 100 000 voitures retirées des routes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Baseinvestments.nl.

À propos de Yardi

Yardi®, qui célèbre son 40e anniversaire en 2024, est une entreprise qui développe et prend en charge des logiciels de gestion d'investissement et des biens immobiliers à la pointe de l'industrie pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières. Fort de plus de 9 000 employés, Yardi travaille avec ses clients partout dans le monde pour stimuler l'innovation dans le secteur immobilier. Pour plus d'informations sur la façon dont Yardi est énergisée pour demain, consultez yardi.co.uk .

