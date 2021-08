Amouage envisage de faire des États-Unis son deuxième marché le plus important

« Ces deux dernières années, nous avons travaillé sur une nouvelle stratégie visant à renforcer notre présence numérique, à prendre de l'envergure et à nouer de nouveaux liens avec la prochaine génération d'amateurs de parfums. Cette année, nous avons intensifié cette stratégie, en nous implantant récemment en Chine et maintenant aux États-Unis, tout en mettant en place plusieurs changements structurels afin de créer les capacités adéquates pour satisfaire la demande mondiale de nos produits, notamment une création de produits verticalement intégrée à Muscat, en Oman, qui garantit une qualité sans compromis », a déclaré Marco Parsiegla, directeur général d'Amouage. « Les États-Unis sont considérés comme un marché important de l'ultra luxe et selon nos prévisions, ce pays représentera à terme un tiers de notre activité globale. Nous avons hâte de mettre en place une équipe diversifiée de professionnels exceptionnels du secteur qui poursuivront notre quête de création de véritables chefs-d'œuvre et les partageront avec notre clientèle exigeante. »

Amouage a connu une croissance impressionnante depuis qu'elle a dévoilé sa nouvelle stratégie en 2020. Ses résultats au premier semestre 2021 ont plus que doublé (+106 %) par rapport à la même période en 2020, et sont en hausse de +20 % par rapport à 2019. En tant que première marque de parfums la plus recherchée et pourtant non répertoriée chez Nordstrom, l'expansion d'Amouage signifie que la maison est prête à répondre à l'appétit croissant du pays pour les parfums rares, de grande qualité et persistants. Surnommée « Le cadeau des rois », son répertoire de plus de 50 parfums comprend certaines des fragrances les plus finement élaborées et les plus célèbres au monde, notamment Reflection, Interlude, Honour et The Renaissance Collection, sans oublier le duo de choc récemment lancé, Boundless et Material. Grâce à son engagement indéfectible envers le savoir-faire, la qualité et l'intégrité créative, Amouage se classe parmi les trois premiers acteurs du segment mondial de l'ultra-niche et continue de créer un précédent en matière d'innovation olfactive et d'art de la parfumerie.

Au cours des prochains mois, la marque commencera à se déployer à travers les États-Unis, avec une présence permanente chez les principaux détaillants de parfums ultra-niches tels que Nordstrom, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Bloomingdale's et Saks Fifth Avenue. En plus d'être disponible sur un large éventail d'éminentes plateformes de commerce électronique, Amouage aménage des installations permanentes dans les magasins Nordstrom de New York et de Houston. En outre, un concept de boutique temporaire sera créé chez Neiman Marcus à Houston, Atlanta, Bal Harbour et via le canal eCommerce. D'autres ouvertures suivront auprès des principaux détaillants dans les principales villes américaines à l'avenir.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1586010/Amouage_USA.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1586053/Amouage_Expands_to_the_USA.jpg

SOURCE Amouage