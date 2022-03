Anna Netrebko condamne la guerre en Ukraine

LONDON, 30 mars 2022 /PRNewswire/ -- Anna Netrebko: "Je condamne expressément la guerre contre l'Ukraine et mes pensées vont aux victimes de cette guerre et à leurs familles. Ma position est claire. Je ne suis membre d'aucun parti politique et je ne suis liée à aucun dirigeant russe. Je reconnais et regrette que mes actions ou mes déclarations passées aient pu être mal interprétées. En fait, dans ma vie, je n'ai rencontré le président Poutine que quelques fois, notamment lors de cérémonies de remise de prix en reconnaissance de mon art ou pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Je n'ai par ailleurs jamais reçu d'autre soutien financier du gouvernement russe, et je vis et suis résidente fiscale en Autriche. J'aime ma patrie, la Russie, et je ne cherche que la paix et l'unité à travers mon art. Après cette pause annoncée, je reprendrai, fin mai en Europe, mes activités sur scène."

SOURCE Anna Netrebko