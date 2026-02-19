ANTARES VISION GROUP MÉTAMORPHOSE LA SUPPLY CHAIN AGROALIMENTAIRE EN UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE AU CFIA 2026

TRAVAGLIATO, Italie, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- La supply chain agroalimentaire est désormais une question de données. Dans un marché qui exige une transparence totale et une sécurité garantie, Antares Vision Group — multinationale italienne leader de la traçabilité et du contrôle qualité — présentera au CFIA 2026 sa vision pour l'avenir du secteur : un écosystème numérique intégré où l'inspection en ligne et la gestion intelligente des données fusionnent pour protéger les marques et les consommateurs.

Antares Vision at CFIA Rennes 2026

Lors du CFIA 2026, rendez-vous majeur de l'industrie agroalimentaire européenne (du 10 au 12 mars au Parc Expo de Rennes), le Groupe exposera sur son stand (Hall 2.3, Stand 2-A33) un portefeuille complet de solutions d'inspection et de Track & Trace dédiées aux producteurs de l'agroalimentaire. Grâce à la convergence entre technologies de contrôle qualité avancées et traçabilité numérique, Antares Vision Group garantit un contrôle en ligne à 100 % et une visibilité complète de la supply chain, réduisant ainsi les risques de rappels produits tout en préservant la valeur de la marque.

ALL-IN-ONE AVEC LDS

Parmi les solutions phares, le système ALL-IN-ONE avec LDS (Leak Detection System) combine, dans une unité compacte, la détection non destructive des micro-fuites sur les emballages sous atmosphère protectrice (MAP) — basée sur la technologie de spectroscopie laser — avec d'autres fonctionnalités essentielles à la sécurité et à la conformité. L'ALL-IN-ONE intègre l'inspection par rayons X pour la détection de contaminants physiques, le contrôle du poids via une trieuse pondérale (checkweigher) et la vérification des étiquettes et des codes, même sur des packagings complexes, grâce à l'utilisation d'algorithmes d'Intelligence Artificielle. Ce système permet l'inspection de 100 % de la production, identifiant des micro-perforations de l'ordre du micromètre, préservant ainsi la shelf life, l'intégrité et les propriétés organoleptiques du produit.

TRACK & TRACE : UNE IDENTITÉ NUMÉRIQUE TOUT AU LONG DE LA FILIÈRE

Les solutions Track & Trace du Groupe attribuent une identité numérique unique à chaque produit et unité logistique, garantissant une traçabilité de bout en bout. Les bénéfices sont multiples : sécurité alimentaire accrue, utte contre la contrefaçon et les marchés gris gestion de rappels ciblés et engagement du consommateur. La technologie couvre l'intégralité du processus : des dispositifs de sérialisation pour les unités de vente aux systèmes d'agrégation pour les emballages secondaires et tertiaires, jusqu'à une plateforme cloud dédiée à la gestion intelligente des données et à la communication avec les organismes externes. Une solution évolutive prête à répondre aux exigences de qualité et de conformité les plus strictes.

« Notre présence au CFIA Rennes 2026 démontre comment l'intégration entre inspection et Track & Trace peut transformer le contrôle qualité en un avantage stratégique pour les industriels de l'agroalimentaire », déclare Florent Grandazzi, Sales Director F&B France d'Antares Vision Group. « De la détection des micro-fuites au contrôle du poids, jusqu'à la vérification des étiquettes et la traçabilité numérique, nos solutions permettent de garantir la qualité, la sécurité et la confiance des consommateurs. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2916057/Antares_Vision_Group_CFIA_Rennes_2026.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2770351/5813316/AntaresVision_Group_Logo.jpg

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

www.antaresvisiongroup.com