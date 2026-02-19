ANTARES VISION GROUP MÉTAMORPHOSE LA SUPPLY CHAIN AGROALIMENTAIRE EN UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE AU CFIA 2026

Nouvelles fournies parAntares Vision Group
TRAVAGLIATO, Italie, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- La supply chain agroalimentaire est désormais une question de données. Dans un marché qui exige une transparence totale et une sécurité garantie, Antares Vision Group — multinationale italienne leader de la traçabilité et du contrôle qualité — présentera au CFIA 2026 sa vision pour l'avenir du secteur : un écosystème numérique intégré où l'inspection en ligne et la gestion intelligente des données fusionnent pour protéger les marques et les consommateurs.
Lors du CFIA 2026, rendez-vous majeur de l'industrie agroalimentaire européenne (du 10 au 12 mars au Parc Expo de Rennes), le Groupe exposera sur son stand (Hall 2.3, Stand 2-A33) un portefeuille complet de solutions d'inspection et de Track & Trace dédiées aux producteurs de l'agroalimentaire. Grâce à la convergence entre technologies de contrôle qualité avancées et traçabilité numérique, Antares Vision Group garantit un contrôle en ligne à 100 % et une visibilité complète de la supply chain, réduisant ainsi les risques de rappels produits tout en préservant la valeur de la marque.
ALL-IN-ONE AVEC LDS
Parmi les solutions phares, le système ALL-IN-ONE avec LDS (Leak Detection System) combine, dans une unité compacte, la détection non destructive des micro-fuites sur les emballages sous atmosphère protectrice (MAP) — basée sur la technologie de spectroscopie laser — avec d'autres fonctionnalités essentielles à la sécurité et à la conformité. L'ALL-IN-ONE intègre l'inspection par rayons X pour la détection de contaminants physiques, le contrôle du poids via une trieuse pondérale (checkweigher) et la vérification des étiquettes et des codes, même sur des packagings complexes, grâce à l'utilisation d'algorithmes d'Intelligence Artificielle. Ce système permet l'inspection de 100 % de la production, identifiant des micro-perforations de l'ordre du micromètre, préservant ainsi la shelf life, l'intégrité et les propriétés organoleptiques du produit.
TRACK & TRACE : UNE IDENTITÉ NUMÉRIQUE TOUT AU LONG DE LA FILIÈRE
Les solutions Track & Trace du Groupe attribuent une identité numérique unique à chaque produit et unité logistique, garantissant une traçabilité de bout en bout. Les bénéfices sont multiples : sécurité alimentaire accrue, utte contre la contrefaçon et les marchés gris gestion de rappels ciblés et engagement du consommateur. La technologie couvre l'intégralité du processus : des dispositifs de sérialisation pour les unités de vente aux systèmes d'agrégation pour les emballages secondaires et tertiaires, jusqu'à une plateforme cloud dédiée à la gestion intelligente des données et à la communication avec les organismes externes. Une solution évolutive prête à répondre aux exigences de qualité et de conformité les plus strictes.
« Notre présence au CFIA Rennes 2026 démontre comment l'intégration entre inspection et Track & Trace peut transformer le contrôle qualité en un avantage stratégique pour les industriels de l'agroalimentaire », déclare Florent Grandazzi, Sales Director F&B France d'Antares Vision Group. « De la détection des micro-fuites au contrôle du poids, jusqu'à la vérification des étiquettes et la traçabilité numérique, nos solutions permettent de garantir la qualité, la sécurité et la confiance des consommateurs. »
