ANTARES VISION GROUP À INTERPACK 2026

UN ÉCOSYSTÈME INTÉGRÉ POUR LA QUALITÉ, LA SÉCURITÉ ET LA TRANSPARENCE

Inspection, traçabilité et authentification : des solutions avancées pour les secteurs Food & Beverage, Life Science & Cosmetics

TRAVAGLIATO, Italie, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- À Interpack 2026 (Düsseldorf, 7–13 mai), Antares Vision Group — leader dans les domaines de la traçabilité et du contrôle qualité — présentera un écosystème complet de solutions conçues pour garantir l'intégrité des produits et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à une gestion intégrée des données, le Groupe répond aux défis croissants liés à la sécurité et à la conformité réglementaire dans des marchés mondiaux toujours plus complexes.

Food & Beverage : Qualité et Protection de la Marque (Hall 13 / Stand A48)

Pour le secteur food & beverage, l'objectif est de simplifier les processus de production tout en renforçant les standards de contrôle. Les technologies présentées incluront :

Systèmes ALL-IN-ONE : machines intégrant inspection par rayons X, contrôle pondéral et détection de fuites (LDS) dans une solution unique.

: machines intégrant inspection par rayons X, contrôle pondéral et détection de fuites (LDS) dans une solution unique. IE6000 Inspection d'Étiquettes : un système basé sur l'Intelligence Artificielle pour vérifier la conformité et la lisibilité des étiquettes et des codes sur tous types de contenants.

: un système basé sur l'Intelligence Artificielle pour vérifier la conformité et la lisibilité des étiquettes et des codes sur tous types de contenants. Sérialisation de bout en bout : outils permettant de créer une identité numérique unique pour chaque produit, assurant une traçabilité totale du producteur au consommateur.

Life Science & Cosmetics : Conformité et Traçabilité (Hall 15 / Stand B19)

Dans les industries pharmaceutique et cosmétique, l'emballage devient un point stratégique pour la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Les principales solutions présentées comprendront :

Inspection avancée : systèmes BFC de contrôle du remplissage des blisters basés sur l'IA, surveillance des produits aérosols (LDA) et inspection de seringues préremplies.

: systèmes BFC de contrôle du remplissage des blisters basés sur l'IA, surveillance des produits aérosols (LDA) et inspection de seringues préremplies. Print & Check AIO : un système intégré pour la sérialisation, l'étiquetage et l'application de dispositifs inviolables.

: un système intégré pour la sérialisation, l'étiquetage et l'application de dispositifs inviolables. Plateformes DIAMIND : solutions logicielles pour la gestion centralisée des données et le monitoring des performances, conformes aux exigences du passeport numérique du produit (Digital Product Passport).

« À Interpack 2026, nous présentons notre approche intégrée qui combine inspection, traçabilité et gestion des données au sein d'un écosystème numérique unique, conçu pour simplifier les processus de production et élever les standards de contrôle qualité. Dans des marchés de plus en plus complexes, garantir la qualité des produits ne suffit plus : il est essentiel d'assurer visibilité et contrôle sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement afin de rendre chaque produit sûr, traçable et authentique. Nos technologies accompagnent les clients dans cette évolution, transformant les défis tels que la conformité et l'efficacité opérationnelle en véritables avantages compétitifs », a déclaré Fabio Forestelli, CEO d'Antares Vision Group.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2953232/AVGroup_Interpack.jpg

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