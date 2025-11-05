Antoine Griezmann touché par la collectionnite avec un unboxing exclusif de Topps NBA Basketball

MADRID, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le footballeur Antoine Griezmann, célèbre amateur de souvenirs sportifs, a participé à un unboxing exclusif de la nouvelle collection Topps NBA, en particulier au lancement de Topps NBA Basketball 2025-26. Lors de cet événement, qui s'est tenu à Madrid, le joueur a dévoilé en direct les cartes les plus attendues de la saison et partagé avec les participants l'excitation propre aux collectionneurs.

La réunion a rassemblé des créateurs de contenu de premier plan et des personnalités de la communauté des breakers et des collectionneurs, dont Sports Card Center, Darizard, Supercollectors et Sergio Andrés, expert de la NBA et créateur de contenu. Depuis la France, des breakers renommés comme Cardsattak, Cards Mania et Mafiosi Cards étaient également présents, faisant de l'événement une réunion internationale de fans et de collectionneurs.

Les participants comptent plus de 140 000 followers sur les réseaux sociaux et font partie des voix les plus influentes parmi les collectionneurs d'objets sportifs en Espagne et en France. Ce sont les fers de lance de l'explosion du contenu sur des plateformes telles que YouTube, Twitch et Instagram.

Pendant l'unboxing, Griezmann a dévoilé les cartes de Stephen Curry, LeBron James et Kevin Durant, entre autres, suscitant l'enthousiasme des participants et partageant ses réactions en direct avec les autres créateurs.

Le phénomène du break, également connu sous le nom d'unboxing, est une tendance des réseaux sociaux dans laquelle des créateurs ouvrent des boîtes de cartes à collectionner devant une caméra, pour dévoiler leur contenu en direct et réagir en temps réel aux surprises qu'elles contiennent. La valeur de chaque carte découverte est imprévisible : certaines portent des autographes originaux ou des objets sportifs authentiques (comme des maillots ou des ballons de match), et leur valeur peut atteindre des milliers d'euros.

La participation de Griezmann intervient à un moment historique pour ce secteur : le retour de Topps comme licencié exclusif officiel de la NBA et de la NBPA pour les cartes à collectionner, en collaboration avec Fanatics Collectibles.

Topps, leader mondial sur le marché des objets de collection, a inclus dans celle-ci des joueurs des 30 équipes de la NBA et des légendes de la NBA telles que Magic Johnson, Shaquille O'Neal et Dwyane Wade.

La collection comprend des athlètes exclusifs tels que LeBron James, Victor Wembanyama, Cooper Flagg et Dylan Harper, ainsi que des formats innovants tels que le Rookie Debut Patch Autograph 1-of-1 et les éditions limitées Gold NBA Logoman Patch, qui sont déjà en passe de devenir incontournables pour les fans.

Le 5 novembre, Topps Digital, la plateforme de collection numérique, lancera NBA Collect by Topps® (https://play.toppsapps.com/app/nba), l'application numérique officielle de cartes à collectionner de la NBA et de la NBPA, disponible dans le monde entier via l'App Store et le Google Play Store.

