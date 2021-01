Antzertech dévoile ses cartes d'extension GNSS pour le positionnement au centimètre près

L'infrastructure de réseau sans fil bien établie et la technologie de l'intelligence artificielle rendent possible un grand nombre de nouvelles applications et améliorent également la sécurité et l'efficacité des applications existantes. Des applications comme la navigation robotique au sol pour l'inspection sur pied, la navigation au niveau de la voie pour les véhicules, la navigation des machines lourdes, les machines agricoles automatiques et le transport ferroviaire, qui nécessitent toutes une précision de positionnement au centimètre près pour assurer leur fonctionnement.

La carte haute précision Mini-PCle GNSS ANNA-F9 d'Antzertech offre un moyen simple et économique d'obtenir un positionnement de haute précision pour les applications. Elle intègre la plate-forme de réception u-blox ZED-F9, qui fournit un positionnement GNSS et RTK multibande. La série ANNA-F9 prend en charge les corrections formatées RTCM et le positionnement au centimètre près depuis des stations de base locales ou des stations de référence virtuelles (VRS) dans une configuration RTK en réseau. En outre, le module GNSS est disponible pour être mis à niveau en vue d'un futur service de correction de type SSR, qui convient à la pénétration du marché de masse.

La série ANNA-F9 dispose de configurations optionnelles incluant une unité de mesure inertielle 3D (IMU) qui prend en charge la technologie Dead Reckoning : UDR (Untethered Dead Reckoning), ADR (Automotive Dead Reckoning) ou la solution brevetée CAN-to-ADR d'Antzertech. De plus, elle est équipée d'un gyroscope 3D, d'un accéléromètre 3D et d'un magnétomètre 3D pour les utilisateurs qui doivent surveiller le fonctionnement de la machine. Dans une carte mini-PCIe compacte, l'ANNA-F9 offre une précision de positionnement optimale et de riches fonctionnalités qui sont très faciles à intégrer dans un système embarqué.

Antzertech est une filiale d'Innodisk. En nous appuyant sur le réseau de vente intégré et l'assistance du groupe Innodisk, nous fournissons des produits et des services complets à des clients internationaux.

Fondée en 2015, Antzertech s'est engagée dans l'innovation avec une expertise exceptionnelle du bus de données CAN (RAW CAN, OBDII, J1939), J1708, du positionnement GNSS, de la technologie Dead Reckoning, des capteurs de mouvement et de la communication sans fil.

Grâce à ses connaissances approfondies en matière de matériels, de logiciels et d'intégrations de systèmes ainsi qu'à sa grande expérience, Antzertech a pour but de fournir une solution fiable et avantageuse pour le suivi, la télématique, la surveillance des actifs, les systèmes de véhicules sans conducteur et les applications IoV/IoT.

